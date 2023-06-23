陳樂榣佗B女　Gordon變愛妻號管接送做埋出氣袋

藝人陳樂榣（Ally）與伍文生今日（23日）以星級嘉賓身份出席分享經營餐飲的營商心得，Ally的未婚夫葉泓聲（Gordon）充當愛妻號，活動後接她回家，認真體貼。懷有近7個月身孕的Ally狀態甚佳，精神飽滿，今胎佗女，她笑稱BB好錫她，沒有太大姙娠反應，只是懷孕初感到疲累，她表示可能BB可能較怕熱 ，在肚內相當活躍，尤其聽到音樂便周身郁，遺傳Gordon的音樂細胞。她表示懷孕後，變得好急又易忟，笑言經常被Gordon鬧，「佢話有乜就叫佢做，成為我出氣袋，佢都辛苦，要好有耐性。」

她與前夫育有一名現年8歲的大女，已知道妹妹即將出世，她說：「大女近來對我好溫柔，冇再叫我幫佢拎書包，以前好依靠我，(變得生性？）不過佢畀Gordon拎。」早前Gordon與她到日本旅行，於涉谷區人氣景點Sky觀景台上，送上驚喜求婚，她笑說：「其實我哋排隊等影相，都排咗45分鐘，個人已經躁躁地，前面一Pair外國人喺度求婚，食咗頭啖湯，Gordon唔知點算，我當時都諗佢會唔會求婚？最後都有求，所以係雙重驚喜。」她覺得儀式感是需要，而鑽石戒指是她喜歡的長方形，重2、3卡。至於結婚戒指則是他們共同設計，是她公司出品。

Ally表示準備產前補簽字註冊，尚未有確實日子，她透露近日生意忙碌，又忙於搬舖，及要返大陸開餐廳，表示有Gordon陪同不擔心，她自言是一個不能停下來的人，覺得機會不會等人，故會好好把握。

自從宣布有喜後，獲得不少贊助，包括紮肚和拍婚照，令她省回不少，讚BB好旺他們。她已計劃好9月剖腹生產後，坐完月便立即飛歐洲拍攝Pre-wedding兼度蜜月，待BB百日宴時補擺婚宴，希望以開派對形式，同朋友一同慶祝。