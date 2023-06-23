小哈利出道無期？伊能靜親證兒子向幕後進發

台灣女星伊能靜向來保養有術，完全看不出已是55歲。近日，她於社交平台晒出與兒子小哈利及囡囡米粒的幸福生活照，她指最愛6月，因為月底是米粒的生日，日前她更做了蛋糕，哥哥小哈利吃了一口，指意外的好吃。

伊能靜透露兒子正放暑假，女兒也放假故可以齊齊一起到處玩，而之前有傳小哈利有意於幕前發展，她再次重申兒子不會當藝人，而是往導演之路進發，又指最近看了小哈利在布拉格拍攝的兩部短片，讓她印象深刻，至今影像依然在腦海裏：「他的導演作品，一如他的人，深刻且有自己的觀點。」她坦言喜歡聽兒子說話，包括他閱讀的書、看的電影，「那些年輕寬闊的視角，常常讓我有更新的眼光去看待生命。」身為母親，伊能靜非常相信兒子，「他一直是一個深深知道自己要甚麼的孩子，我何其有幸，能這樣近距離地見證一個強大個體的茁壯。」

事實上，小哈利前年8月以藝名「En-Li恩利」宣布出道，對穿搭、時尚很有想法的他，不被性別限制住，經常穿上女裝示人，但曾擔心會否影響到母親伊能靜的工作；對此，伊能靜力撐愛兒，並告訴他：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。