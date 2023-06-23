隱門︱吳沚默High爆生擒阮浩棕　湯洛雯「十月芥菜式」萌爆

由黃智雯、陳展鵬主演的《隱門》結局篇，劇情愈趨緊湊，昨晚（22日）高潮位落在黃智雯飾演心月的細佬、阮浩棕飾演的逸風離奇捲入殺人案，吳岱融飾葉嘯天見逸風與吳沚默（飾波波）不和，拉攏二人飲和頭酒，期間波波因吸食毒品令情緒高漲，霸王硬上弓生擒逸風，逸風激烈反抗，翌日波波被發現死在床上，逸風成最大嫌疑人，網民紛紛揣測是葉嘯天陷害親生仔之餘，還大讚吳沚默又姣又索。

談到床戲一幕比一幕震撼眼球，沚默笑言背後其實蝦碌連連：「我同阮浩棕好Friend，佢算係我訓練班師弟，之前又合作得好開心，所以今次拍呢場戲冇尷尬，反而好多笑料。好似有幕我要解開佢條皮帶，但解極都解唔開；同埋有幕佢要將啲毒品灑落我塊臉，但佢又打極都打唔開包嘢，而我又要好High咁係咁喺度叫，所以係搞笑多過尷尬。」再問她如何演繹迷幻樣，她透露全靠之前編劇時曾做過相關資料搜集，令她拍攝時腦內有實際畫面可供想像及發揮。

劇中也不乏輕鬆搞笑位，而搞笑重任落在湯洛雯身上，昨晚她飾演的Madam Yeung得悉陳展鵬（飾莊子喬）與前度貝安琪（飾Emma）復合無望大感欣喜，湯洛雯拋下「偶包」為場口做出連串萌爆「十月芥菜式」暗爽表情，獲網民大讚有喜感：「阿湯呢套愈做愈好」、「佢有搞笑潛質，做輕鬆劇情幾好睇」，演技終獲平反。除了角色人設搞笑，湯洛雯真人亦很Funny，根據無綫官網上載的NG花絮片，湯洛雯除了經常走音、忘詞引爆連番笑話外，更會「奀皮妹」上身，在鏡頭面前忽然跳舞或放電，可愛爆燈！