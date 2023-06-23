林青霞奪金馬終身成就獎　講明會出席典禮

金馬執委會於今日（23日）宣布第60屆金馬獎「終身成就獎」頒發給影壇巨星也是金馬影后的林青霞，以及台灣新電影代表人物、金馬獎最佳導演與攝影雙料得主陳坤厚。林青霞接獲得獎消息說：「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11月25日典禮當天見。」陳坤厚則說：「不敢當！從事電影工作已六十年，很感謝一起工作的上千位夥伴，以及一路指導的前輩們。」

林青霞在1970年代初以《窗外》進入影壇，本片當時雖然無法在台上映，她仍以其他作品迅速竄紅，在愛情文藝片全盛時代，堪稱首席女星，尤其多部改編瓊瑤小說的電影如《我是一片雲》（1977）、《月朦朧鳥朦朧》（1978）、《雁兒在林梢》（1979）、《一顆紅豆》（1979）等，更是賣座鼎盛。但她不受電影潮流影響，即使台灣文藝片沒落，她依然在香港其他類型影片迭創佳績，代表作有《警察故事》、《刀馬旦》、至跨足到武俠世界有《笑傲江湖之東方不敗》、《新龍門客棧》，更在王家衛導演的《重慶森林》、《東邪西毒》一新耳目，更上層樓。期間還成功挑戰了《暗戀桃花源》的舞台劇與電影版。林青霞曾以《碧血黃花》、《慧眼識英雄》提名，並以《滾滾紅塵》榮登第27屆金馬獎最佳女主角寶座。從明星到影后，林青霞不僅展現了豐沛的表演能量，她經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影面世五十周年，此時獲獎意義非凡。