秦嵐U型禮服出征白玉蘭獎　趙麗穎華麗轉身迎戰

「第28屆上海電視節」白玉蘭獎今晚舉行，眾星踏上紅地氈，有份提名「最佳女主角」的包括孫儷、趙麗穎、吳越、殷桃及譚卓，而最為矚目的是一身金光閃閃的趙麗穎，高貴又大方，氣場爆燈。而她受訪時坦言其實這兩年拍幾部劇都是現代劇，收穫也很多，最大的收穫就是能演到這麼好的角色。

向來身材、樣貌都索爆的秦嵐與金晨都隆重打扮到場，二人今晚會擔任頒獎嘉賓，秦嵐穿了一條黑色中間真空U型的禮服示人，性感得來不失優雅。而金晨的宮廷服飾亦甚有古典美。至於有份角逐「視后」的孫儷則沒有到場。

白鹿、張若昀主演的《警察榮譽》有份角色「最佳電視劇」，一同競逐此獎的包括劇集《風吹半夏》、《狂飆》、《理想之城》、《夢華錄》等，白鹿穿了一條白色貼身裙示人，相當亮麗，她受訪時指劇中角色給了她巨大勇氣，讓她敢於嘗試更多類型的角色。

「最佳男主角」方面，入圍角逐的有胡歌、朱一龍、張譯、雷佳音及郭京飛，朱一龍穿着白色西裝踏上紅地氈，談及心情時，他表示:「《叛逆者》還有林楠笙(劇中角色)獲得提名就是認可，我覺得非常開心，心態挺放鬆的，抱着參與的心態來。」而胡歌穿着黑色西裝型爆示人，他謙虛謂:「這次入圍的演技都比我好，實力都比我強，我今天是來助威的。」