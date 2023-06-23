【Zac玩Zac食】海上工作坊了解「東方之珠」

今次嚟到位於西貢麻南笏海域嘅全港唯一珍珠導賞工作坊，喺3小時內聽專家親自教導關於珍珠嘅所有知識，學習親手開蚌採珠、製作首飾等。記得多年前我喺一間本港及美國上市嘅珍珠批發公司做財務總監嘅時候，就知道有來自日本嘅阿古屋珍珠、大溪地嘅黑珍珠同埋中國嘅淡水珠，但係今次參加咗呢個工作坊，先知道原來我第二個家西澳州北面嘅Broome都係一個主要生產南洋白珍珠嘅地方。

雖然我對珍珠都有一定嘅知識，但係點樣將珍珠核「插珠」就真係第一次接觸。珍珠核即係培育珍珠嘅種子，由珍珠貝殼打磨而成；而做「插珠」就係先將珍珠蚌浸暖水「麻醉」佢，肌肉鬆弛後蚌殼會張開，然後喺「生殖巢」切一個小口，將珍珠核連埋「細胞片」放入內，「細胞片」係另一隻珍珠蚌嘅「外套膜」（即係我哋食帶子時嘅裙邊），作用係分泌珍珠層自行包住珍珠核，形成一個珍珠袋，每日平均分泌1至8層，每層約500納米厚，約十個月後漸漸累積變成一顆富光澤嘅珍珠。

香港嘅珍珠貝大約7-8cm左右，而西澳州嘅大珠母貝比我哋喺香港嘅馬氏珍珠貝大4至5倍，所以一切插珠及開蚌用具都比香港用嘅大幾倍，而養殖期約為18至24個月！

經過今日嘅小體驗，令我對西澳州Broome嘅珍珠養殖場大感興趣，希望下次返「屋企」嘅時候可以飛過去，唯一喺世界文化遺產範圍內嘅珍珠養殖場，了解珍珠文化和享受海鮮美食。

Profile：Zacky Sun

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