林奕匡拍新歌MV　王敏德助拳晒保齡球技再展舞藝

暌違兩年，歌手林奕匡（Phil）終於推出全新作品《台前幕後》，歌曲道出每個人在「台前」都是抽離情緒的一個人，每一刻都在理性地表現合適的言行，惟有在真正的「幕後」 獨處的時候，才能與自己的感受、情緒對話，做回自己，Phil也感同身受說：「每個人都需要有一個後台，重整思緒與言行。」

以歌詞內容作為基礎，製作團隊為他構思了一個保齡球場員工的故事，並由王敏德（Michael）主演。故事主人翁雖然在保齡球壇成績彪炳，退役後亦從事與保齡球有關的工作，但他其實也是「舞」林高手，沒有人的時候，他就會悄悄地跳起舞來，兩項活動都難不到Michael，他說：「19歲時我學過芭蕾舞，亦玩過Breakdance，但都係後生時嘅事，依家都冇乜點跳，但好多人會話The feet never forget（你雙腿不會忘記的），當你學完，好容易就可以重拾番。」Michael拍攝MV之前，只上了兩堂，就已學會MV中的舞步，其中一段更由他即興演出，在現場的工作人員都嘆為觀止。

Michael打起保齡也頭頭是道，原來這也是從小學起緣故，他謙虛說：「大約10歲仲喺美國時時，爸爸買保齡球畀我同哥哥（王盛德），一人一個，以前每個星期會打1至2次，所以我細細個已經熟晒啲動作，嚟咗香港之後，都仲有同朋友出去打，所以都仲Keep到少少。」他每次出手，現場所有人都嘩嘩聲，就知道球技超卓，其實Michael在答應演出MV前，他與Phil素未謀面，他說：「我認識Phil嘅音樂，但未認真見過面，所以獲邀時都好驚喜，亦覺得呢次為佢演出MV，係好特別嘅一次演出。排舞嗰陣，他有嚟探班，自我介紹時已經令我印象深刻，因為佢同我一樣，父母喺外地開餐館，大家有類似嘅背景，都幾有趣，但最重要係，我哋兩個都好鍾意玩音樂呢！」