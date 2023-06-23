林明禎自爆苗條身形係假象　家中擔任小丑氹人開心

馬來西亞女神林明禎，魏浚笙、朱鑑然、栢天男和陳安立今日出席活動，林明禎穿上貼身連身裙，身材曲條，她表示是裙子的錯覺，她喜歡自己長胖一點，平日愛吃多餐，不過一開工感壓力便吃得很少，自然會瘦。她透露原本今個月為新戲開工，現延遲至下月，是她最喜歡的喜劇，她笑言自己有張喜劇臉：「上次拍《飯戲攻心》，入戲院聽到好多人笑，好有滿足感，想多啲拍喜劇。」自認在家擔任小丑角色，又是男友心目中的開心果，會令身邊人好開心，她說：「我喺男友面前又浪漫又搞笑，一起身為佢做早餐，會擺靚盤，以前男友都讚我好似廚師，唔知係咪氹我，希望未來的男友會鍾意我下廚。」

魏浚笙（Jeffrey）早前回荷蘭探親及出席巴黎時裝周，在時裝周上遇上韓國男神宋仲基，兩位男神相遇，他獲網民讚靚樣完勝宋仲基，Jeffrey說：「大家畀面，開心可以出席大場面，讓我見識廣闊大開眼界。（覺得宋仲基靚仔？）佢好靚仔，又紳士，我用韓文向佢自我介紹。」巴黎行另一驚喜是有幸遇上NBA球星勒邦占士（LeBron James），笑言對方高人一等，就算舉高手也摸不到對方頭。

提到網民大讚其胞兄跟他一樣顏值高，Jeffrey表示哥哥從事金融工作，應不會對演藝工作感興趣。「同哥哥4、5年無見，我哋有去遊船河，不過都只係相處咗兩三日好少。」7月他準備開工拍攝新戲，問是否一樣是拍喜劇，他賣關子：「係一部開心歡樂嘅戲。」