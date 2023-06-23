吳嘉儀報喜拉埋天窗　爆老公心急想生豬B

藝人吳嘉儀（阿七）報喜將與男友Leo拉埋天窗，她透露婚期已定在今年8月13號舉行，她說：「要平衡番家人長輩嘅意願，我哋上午會着裙卦做中式接新娘出門儀式，下晝就做西式證婚酒會，我哋兩個都鍾意cocktail party，覺得Chill啲，可以同出席嘅親友傾吓偈打卡影相，要多謝我哋嘅Wedding Planner，佢介紹咗好多婚禮迎賓玩意畀我哋，DIY香水booth、即影即有booth、仲有雪糕檔，加埋我班TVB朋友組成liveband，希望來賓同我哋可以開party咁，過一個愉快嘅下晝。」

兩人準備去邊度蜜月？她說：「要睇工作安排呀，公司肯畀我請假，最想去老公"豬仔"嘅故鄉海南島度蜜月，享受陽光與海灘，咁啱當年我父母都係去海南島度蜜月。」談到造人計劃，她說：「要睇緣分呀，老公好心急，希望趕得切生到個龍"豬"BB。」

阿七又分享與未婚夫的難忘事，她表示有一段長時間，因為大家各有各忙，最珍貴的拍拖時間就是對方開車接送她返工收工，她笑說：「我哋試過由香港一直駕車到湖南、湖北、江西，自駕遊，800公里嘅旅程一直坐喺佢側邊，一齊去搵啲古迹睇吓。佢話過：『第時我哋退休，豬仔會揸住架露營車環遊世界，去唔同國家探朋友，我永遠都坐喺佢旁邊陪住佢。」她又大讚未婚未是個100分柴可夫，無論她凌晨收工對方都會接送她，她說：「我拍劇試過成身泥，仲要趕住去排話劇，佢都會安全送我去目的地。」