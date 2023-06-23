MIRROR新歌上架　鼓勵用行動打破常規

人氣男團MIRROR今日推出跳唱團歌《SHEESH》，隊長Lokman介紹道：「呢首歌係想講，側邊聽到好多聲音，話你唔掂，點都好，就回應一句『SHEESH』，然後繼續做好自己。邊個人睇少你都好，要對自己有信心，終有一日會成功㗎！會令對方大跌眼鏡。」MV以歷史事例作故事，Lokman說：「古人唔相信人類可以喺天空中飛翔，經常取笑科學家傻，唔踏實，但依家一天都係飛機，一街都係電腦！」

為了配合今次歌曲風格，舞蹈上又作出了新嘗試，副隊長AK道：「動作上比較玩味重少少，用一個輕鬆態度應對呢啲事情，就好似好多人畀好多唔同意見你，但最後個決定喺自己度，打返自己節奏。」

說回《SHEESH》，很多人都愛評頭品足別人，硬將自己一套擺在別人身上，AK說：「好似我哋以前出道會畀人哋話：你哋係Dancer唔識唱歌，但畀人哋標籤咗，係咪就等於我哋就係咁樣？會唔會有方法還擊呢？又或者解釋返我哋嘅狀況呢？首歌有好深嘅意義，大家一齊反省下。」

今年已是MIRROR成軍第5個年頭，又是否已經突破了某些標籤與框架？AK表示：「我唔會話我哋依家已經做到，或者達到到我哋想做嘅嘢，我哋由《造星》走出嚟，大家都疑惑我哋12個得唔得：你哋做歌手？下年就冇啦！我哋依家都堅持到第5年，唔係話我哋做得好好，但呢幾年唔多唔少都有進步，喺呢行係要慢慢Fulfill大家嘅需要，滿足觀眾嘅要求。」Lokman則覺得用行動去證明是最好的方法，他說：「我哋唔會答你做唔做到，我哋MIRROR繼續做返自己，畀信心繼續做，個答案畀觀眾自己答返自己。」但AK溫馨提示了一句：「答案係唔會依家搵得到，不過無論結果係點都好，我哋12個都只不過係鍾意表演嘅小朋友。」