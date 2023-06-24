老友鬥戲︱吳鎮宇年賺近億做吸金王　劉青雲睇「表演」

吳鎮宇、劉青雲日前於何文田拍攝新片，相隔18年再合作，拍攝當日，鎮宇「戲」場相當澎湃，難得貴為出爐影帝的青雲全程配合，好兄弟默契十足！鎮宇雖然一直與金像影帝絕緣，但近年他於內地已成「吸金王」，分分鐘年賺近億，做「多金」藝人一樣爽！

出爐金像影帝劉青雲與吳鎮宇相隔18年終於再次合體拍戲，日前兩人於何文田拍攝新片，雖然鎮宇今次佔戲不及青雲多，但今場戲明顯是鎮宇Solo，由扶阿婆到跟青雲做對手戲，鎮宇又耍冧又表情多多，完全入晒戲，可能青雲只是普通文戲，所以只是默默望住鎮宇「表演」，不用太多表情。

由於拍攝當日天氣非常酷熱，一向捱得的青雲都忍不住除去西裝外套，鎮宇則連着住恤衫都嫌熱，索性除去恤衫只穿白色背心，雖然熱到唞不過氣，但鎮宇戲外都很從容，周圍搵人打牙骹，跟青雲老友聚首，更有說不完的話題，平時拍戲很少說話的青雲，都被鎮宇融化，停機定會齊齊坐在導演邱禮濤身邊，雞啄唔斷密密斟，非常好傾。

內地多Job 投資有道

鎮宇一向是圈中公認好戲之人，無論在電視劇與電影都演繹過無數經典角色，雖然2000年憑《鎗火》獲得台灣的金馬影帝，連青雲都話他是一班朋友中最早攞金馬影帝的人，但可惜卻一直與香港電影金像獎影帝獎座「絕緣」，只在2001年憑《公元2000》得到一次最佳男配角，近年演出的《脫皮爸爸》及《濁水漂流》都被指是「攞獎戲」，雖然有提名，但最終都空手而回，可說是金像獎影帝「不勝紀錄」保持者，不少網友都戥他不值，雖然如此，但他依然「元氣滿滿」，近年在內地的發展，更非常順暢，片約一部接一部，更密密接綜藝節目包括《追光吧！哥哥》（第二季）、《典籍裏的中國》及《無限超越班》等，除了大晒演技，唱歌、化老妝扮古人「通殺」，甚受歡迎，殺出了一條「吸金」路，加上廣告收入，分分鐘年吸近億元！除此之外，鎮宇投資亦甚有眼光，早年他以二千多萬買入香港西貢某獨立屋，去年已升值超過一億元！雖然於演藝路上與金像獎影帝絕緣，但能夠憑自己努力變身圈中多財金主，都一樣咁爽。

佘詩曼拍片教講廣東話 靚樣搶Fo

吳鎮宇、佘詩曼（阿佘）早前合作內地綜藝節目《無限超越班》，之後雖然同樣有不少內地工作，但都分別選擇返香港拍電影、拍劇，佘詩曼日前剛完作劇集《新聞女王》的拍攝，並於煞科宴豪擲五位數字作大抽獎現金，變身「美女財神」。之後，她便旋即返回內地杭州繼續工作，出席多個商演及拍攝社交媒體短片，最近更甫出一條短片教大家講廣東話，她笑意盈盈講出不少有趣粵語，但有些網民卻將焦點「錯放」阿佘的靚樣，大讚阿佘多年來保養得宜，十分上鏡。