【是日通勝】

農曆五月初七

癸卯年 戊午月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：作灶、詞訟、除服

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不過不失，多做善事，可望逢凶化吉。

金牛座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

雙子座：幸運指數居首位，今天沒甚麼問題難倒你。

巨蟹座：事業受阻，欲速則不達，謀定而後動比較好。

獅子座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

處女座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

天秤座：謀事只要盡了力，毋須太介懷當前的得失。

天蠍座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

人馬座：投資不能靠運氣，事前做足功課能避免中伏。

山羊座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方討厭。

水瓶座：戀愛運上升，透過小事已能跟對方拉近關係。

雙魚座：愛情事業兩得意，可望迎來一個愉快周末。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）羊 多阻滯

鼠：積極上進，工作表現令大家刮目相看。

牛：偏財旺，投資可小試牛刀，易有斬獲。

虎：有伴侶者易發火，感情生活出現暗湧。

兔：傲慢乞人憎，保持謙虛才會受人賞識。

龍：得財有難度，花錢如流水，易陷入財困。

蛇：多出席社交聚會，對拓展人脈有好處。

馬：運勢極差，易犯小人，提防惹上官非。

羊：是日沖煞，事業現危機，生活多阻滯。

猴：幹勁十足，工作有聲有色，毋懼競爭。

雞：貴人運強，職場上易贏得別人的信賴。

狗：壓力大，謀事力不從心，效率打折扣。

豬：有破財風險，家中無人時要鎖好門窗。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座不為人知的性格（上）

白羊座：

快人快事，心裏總有一團火，想做的事通常都很想馬上去做，較為直接衝動的星座，所以你不會明白他為何有過急的反應；舉例，他剛巧認識一個喜歡的人，心裏就已經在想，希望跟她有進一步的親密關係。

金牛座：

擁有一個人或一些物件，甚至是金錢，都可以為金牛座帶來很實在的安全感，當失去他所擁有的時候，就是最傷心、最難過的事，所以生命中最不想面對的，是生離死別，因為那一刻的心靈就是最脆弱。

雙子座：

最不想別人認為他是蠢的、不夠醒目的，有機會在危急關頭，都會裝作甚麼都知道，他未必在意所說的內容是否完全準確，最重要是給別人的感覺是自己甚麼都認識。

巨蟹座：

不喜歡讓別人知道自己在想甚麼，可能不太懂得表達自己的原因，加上情緒上的變化，倒不如不說話就不用向別人解釋太多，如果明白巨蟹座的人就會明白，不明白的就會認為這是多愁善感。