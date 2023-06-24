娛圈單打︱MK王語嫣　最差定最仙

金庸武俠小說可能是被搬上螢光幕最多的小說，刻下TVB又播出內地製作的最新一版《天龍八部》。儘管不少人批評楊祐寧飾演的喬峰不夠豪邁，但無可否認此劇製作認真，有一定可觀性。

好啦，講完男主角，當然不能不提女主角。眾所周知，「神仙姐姐」王語嫣是小說中的靈魂人物，清麗脫俗，出塵不染，讓段譽一見傾心。過去飾演「神仙姐姐」的女演員唔止漂亮，仲仙氣逼人，包括陳玉蓮、李若彤、劉亦菲，全部是圈中數一數二的仙氣擔當，而且無獨有偶，她們都會再下一城飾演金庸筆下另一仙氣代表小龍女。

今次的新版王語嫣由𡃁模始祖文詠珊（Janice Man）擔演，由公布選角開始便惹起極大爭議，內地網站對此版的評分更是低得可憐，只得3.4分，跟李若彤版的9.1分、劉亦菲版的8.5分差距極大。網民直指，Janice Man美則美矣，但美得沒有靈氣，反而飄來陣陣MK味，成為此劇最大敗筆。

鬼咩，Janice Man出道之初，與另一𡃁模Angelababy猶如孖公仔有影皆雙，二人一頭長曲髮配以工整濃妝、有色大眼仔加上七彩Gel甲，美得極人工化，MK妹紛紛跟風；加上Janice Man 最愛以港女式Chinglish說話，「偽ABC」常為網民恥笑。儘管這對𡃁模始祖轉攻內地後形象大改，但大家早已先入為主，Janice Man自是吃力不討好。

不過，對比陳妍希飾演的小龍女，肥到被嘲為小籠包，Janice Man起碼身形纖瘦，五官精緻，不至於虐待觀眾眼球。