歌手JNY飛日本拍MV　出動老婆幫拖拍攝

歌手JNYBeatz的全新單曲《分分鐘都需要你》，是他與太太Karris Sauch一手包辦曲詞編監，亦是二人首次合作填詞，常常在社交平台放閃的他們卻意外地打造一首虐心情歌。歌曲講述男生失戀後才明白自己一直沒有好好珍惜對方，原來很需要她，然而對方已經跟新的人在一起了，所以只能看着照片分分鐘想念她。

不過在現實生活中．JNY跟他的老婆大人與歌曲故事不相符，今次MV他們去了日本東京取景，他更以幫公司「慳budget」的理由是公器私用，帶着老婆大人一同工作，為他擔任攝影師拍攝MV劇照及花絮，他說：「其實自從同老婆度蜜月後，接住就疫情開始，一直未有機會帶老婆去旅行，今次去日本拍MＶ梗係要公器私用啦，最緊要都係幫公司慳budget，我都係自資幫老婆買機票。」

其實他每個MV太太也會在場幫忙，確保每個鏡頭都可以拍攝到他最好的一面，他表示今次很慶幸能夠到日本拍攝，畢竟在香港街頭拍攝沒有太大驚喜，所以很感謝導演Yuri排除萬難令到今個MV變得不一樣，他說：「希望樂迷可以認識我嘅另一面，除咗Hip Hop、R&B等風格嘅音樂，我都可以深情咁唱出唔同類型抒情歌。」