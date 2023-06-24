《阿森一族》神預言泰坦號失蹤　編劇自爆曾坐過同一潛水器

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」失聯4天後日前被證實在北大西洋深海發生內爆，船上5人全數罹難。有網民隨即發現曾多次預言重大事件發生的美國經典動畫片集《阿森一族》（The Simpsons），25年前原來亦同樣有一集預言過今次發生的事故！

據《紐約郵報》指《阿》於1998年推出的第 9 季第 19 集《Simpson Tide》（阿森潮汐）中，「一家之主」Homer和Fairbanks偶然發現了一艘裝滿寶藏的巨型沉船殘骸，他們使用機械臂取回了其中一些寶藏，但當Homer迷路並被困在珊瑚礁中時，期間氧氣供應還出現了問題，導致Homer昏迷不醒。網民一致認為這集《阿》的劇情與「泰坦號」失蹤離奇相似並表示：「《阿森一族》一如往常地走在潮流前端！」該集的片段隨即於網上瘋傳。

而《阿森一族》的編劇兼製作人Mike Reiss亦有回應，他表示雖然是自己的節目，但差點忘了這一集，並澄清自己並非預言「泰坦號」的悲劇，該劇情是受到1995年的電影《紅潮風暴》（Crimson Tide）啟發，他說：「我哋沒有有預測到未來，只係根據嗰部電影製作咗一部動畫，咁啱就係類似嘅事喺20年後發生了。」不過他自爆曾於2022年乘搭過「泰坦號」觀賞「鐵達尼號」沉船殘骸，並公開當時的照片。他說：「講真話我一啲害怕嘅感覺都冇，期間仲瞓咗一陣。」不過，他坦言這趟旅程應該十分危險，因為所有乘客起行前都必須簽署一份「很長的免責文件」，該文件的第一頁就連續3次提到了「死亡」（death）一詞。

另方面，「泰坦號」慘劇發生後連帶電影《鐵達尼號》（Titanic）天后莎蓮迪安（Celine Dion）主唱的經典主題曲《My Heart Will Go On》亦翻hit，據指拯救結束後，首歌於網上音樂串流平台的串流量亦急增50萬次，其中Spotify的用戶自周四（22日）開始已聆聽首歌多達522,864次！