「糉」會食滯　解救有計

相信端午節大家為了應節都會食糉，但其實糉的主材料「糯米」是出名難消化，食得多好易食滯！所以除了出外走走幫助消化外，更可以煲消滯湯水拯救一下腸胃。

【中醫推薦兩大消滯湯水】

註冊中醫師劉芷寧醫師道在中藥物中有一些能理氣消食、健脾的選擇，常用的有如山楂、炒麥芽、炒穀芽、炒神曲、雞內金、陳皮、白朮、山藥等，可按不同的體質需要配搭使用。以下就有她為大家帶來了兩個選擇。

炒谷芽麥芽猴頭菇湯 （ 4人分量 ）

材料：炒谷芽30克、炒麥芽30克、 生熟苡薏仁各15克 、雞內金15克、猴頭菇30克、蜜棗2粒、西施骨1斤

煲法：將全部材料洗淨，放入煲內，用12碗水煮2小時，加少許鹽，即可飲用。

功效：性質平和，健脾益胃，解膩消滯，長者、小朋友或脾胃弱者均適宜飲用，惟授乳婦女不宜飲用。

山楂淮山消滯湯（ 4人分量 ）

材料：山楂10克、淮山30克、 茯苓15克、炒扁豆20克，陳皮一角、蜜棗3粒、豬展4兩

煲法 ：將全部材料洗淨，豬展汆水，把所有材料放到煲內，加入12碗水煲兩小時，加少許鹽，即可飲用。

功效：健脾理氣，消食導滯、燥濕化痰。

注：如脾胃虛寒，自覺口淡，泛吐清涎者，可加生薑3片。孕婦不宜飲用。

除了消滯湯水，劉醫師亦提到多喝水亦有助加速體內的各種代謝，幫助排便。另外，飲茶如普洱茶、麥茶等亦能消滯。若不想靠飲消滯，如西梅、木瓜、菠蘿、奇異果等水果亦有助消化、消滯。