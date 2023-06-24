港姐2023︱孖實揀女　陳嘉容馬詩慧一語道破佳麗缺點

名模陳嘉容（Eunis）今年獲邀擔任《2023年香港小姐競選》星級導師，以及總決賽的最上鏡小姐評判之一，早前她在第三輪面試中首度會面參賽者，她大讚今屆參賽者質素高，比過往水準平均，無論學歷、樣貌和身材都好標青，她安排了密集式3日Training，猶如雞精班，務求讓參賽者急速吸收消化：「我會教授擺甫士、儀態和鏡頭前的所有知識，暫時行catwalk係比較參差，有啲行得好好，都有啲好差。（3日時間夠唔夠？）對我來講冇難道，但佢哋要喺短短幾日學識晒，對佢哋有難道多啲。」Eunis表示今年較多女仔來自外國或內地，廣東話不太流利，她認為：「如果要代表香港，佢哋要加把勁。（講得唔正較蝕底？）絕對係！ 因為你代表香港，廣東話必須流利。」

名模馬詩慧就擔任真人騷節目的星級評判之一，表示當日無除下眼鏡，落足眼力揀靚女，從26位再篩選4位，她表示「結果都算合理」她覺得現今選美，必須百般武藝，對有部分女仔能夠對答如流，表示讚賞：「不過今年太多唔識廣東話，有啲講到好慢，有啲講講吓變咗國語，有啲聽廣東話都有問題，我哋好辛苦先聽得明佢講乜。」馬詩慧特別對「金髮蔡思貝」Juliana印象深刻：「佢身形唔錯，覺得選美唔應該有特定身形，最緊要各方面夾到，因為唔係比瘦，唔係一定瘦就好。」