百變形象金世正　擄獲男神魅力穿搭

最近男神安孝燮來到香港跟粉絲見面，而緋聞女友金世正再一次被大家討論，雖然金世正已經否認戀情，但是她的百變魅力還是可以擄獲大批粉絲的心。金世正從出道以來就靠著爽朗的性格與出色的演技獲得了不少關注度，她的穿搭如同演過的戲劇一樣，十分百變，有淑女形象的裙裝穿搭，還有Boyfriend風的型格穿搭，各種風格都能輕易駕馭。

個性工裝褲

作為Y2K持續熱門的一年，最具辨識性的工裝褲是潮人必備的單品。金世正一改以往甜美可愛的形象穿上以灰色為主調的工裝褲，上身搭配一件寬鬆T恤展現休閒鬆弛感。頸上裝飾一個頭戴式耳機，更增添了幾分街頭風。

斯文休閒風襯衫外套

如果覺得襯衫單穿太過正式呆板，不妨將襯衫作為外套穿搭，金世正在裏面搭配一件灰色V領棉質T恤，，領口的設計從視覺上可以修飾下巴輪廓，看起來感覺更精緻；而下裝穿上牛仔短褲。整體組合成灰藍色調，風格一致，比深色組合更清爽，而且休閒之餘還顯得十分斯文。

甜美夏日裙裝

金世正可愛的長相最適合甜美的長裙穿搭，搭配女人味十足的長捲髮，簡直瞬間圈粉無數。而金世正通常穿着的是無袖的One Piece長裙，顏色選擇方面則選擇了淺色系的白色、嫩黃色等，還可以搭配草帽、編織手袋等夏日單品，令甜美氣質更加突出。