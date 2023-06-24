茶咖新味　享受Me Time

茗茶和咖啡是很多人一日的醒神之選，每逢新茶上市和新口味咖啡登場，總引起大家關注。買回家悠閒沖泡品味，靜靜享受私人時光，都不之幾咁好享受。除醒神飲品，今次還有真正「茶」點，用來配Coffee or Tea，最是完美。

夏日冰咖啡

做到滿頭大汗時來杯凍咖啡，提神醒腦。Nespresso近日以Californian Dream「品味加州之夢」為主題推出全新仲夏冰咖啡，Vertuo馥旋系列「匠心之作」推出限定的Juicy Watermelon Over Ice，入口輕而富果香。另一款冰萃黑咖啡Cold Brew Style Intense，濃郁而帶焦糖香甜。其他口味還有Coconut Flavour over Ice、Freddo Delicato、Freddo Intenso、Ice Leggero和Ice Forte，除了沖泡冰咖啡外，品牌網站亦會提供不同的沖泡食譜，教大家整特調咖啡飲品。因應仲夏品牌亦推出限量版冰咖啡壼、製冰格和隨行咖啡樽，讓你隨時隨地清鬆消暑。

名店精品

大部分人覺得即溶咖啡質素參差，其實只要揀得啱，都有高質出品。精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee近日推出即溶咖啡Craft Instant Espresso，標榜只要大家拎起匙羹和牛奶，跟足指示就可沖泡出和咖啡店同質素的Ice Latte，罐裝外亦設有便攜裝，任可時候都可沖泡出名店咖啡享用。

初摘大吉嶺

印度出產的茶葉，舉世知名。Tea WG早前推出來自印度北部西孟加拉省喜馬拉雅山山麓茶園的初摘大吉嶺茶，只取最幼嫩的2片嫩葉和葉芽，據指採摘2萬至2.2萬棵葉芽才製作成1公斤的大吉嶺茶。沖泡出來的茶湯富有果韻和堅香醇香，餘韻悠長。品牌以陶褐色配金色的期間限定茶罐盛載茶葉，倍感矜貴。同時間，於指定品牌精品店，可外賣期間限定的大吉嶺茗茶，即時解渴。

紅茶麵包配冷泡茶

喝咖啡或茶時，來些零食或點心最好享受。由現時至7月31日，Paper Stone Bakery和Twinings合作推出伯爵紅茶麵包系列，伯爵紅茶加燕麥奶和自家製老麵母種以人手糅合麵糰，再加以石窰式焗爐烘焙，當中包括英式伯爵忌廉盒子方包、英式伯爵茶檸檬燕麥奶貝果、英式伯爵茶海鹽法包及英式伯爵茶方包，標榜不含防腐劑、色素、油和糖，健康又美味。同時間，品牌提供限定冷泡茶系列，口味有鉑金玫瑰花冷泡紅茶和鉑金日式醇煎冷泡綠茶，客人選擇紅茶麵包系列，即可用優惠價換冷泡茶系列1瓶，配麵包剛好。