視帝譚俊彥演藝事業創出佳績,家庭生活亦相當美滿。2015年與內地女星任祉妍結婚後,誕下現時8歲囡囡Renee及5歲囝囝Rex,一家四口相當幸福。譚俊彥與老婆不時透過社交平台分享家庭照,羨煞旁人。最近,正值畢業季節,將在8月踏入6歲的譚俊彥囝囝Rex也正式幼稚園畢業。見穿上畢業袍的Rex十分可愛。遺傳了父母的最強基因,眼睛像媽媽相當有神,鼻子和嘴則與爸爸十分相似。任祉妍在社交平台分享兒子的畢業典禮照片,表示:「Rex幼稚園畢業啦!過往與未來,終將會讓你成為你自己。We love you so much baby!」畢業典禮上見Rex扮軍人威風凜凜。