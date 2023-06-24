新木優子來港搵食！山下智久最想遊車河食燒賣　

日本男星山下智久與女星新木優子昨日（23日）抵港，宣傳新片《看不見聽不見也愛你》，2人今午（24日）出席記者會，與香港傳媒見面。2人最近正在亞洲多個地方宣傳《看》片，剛剛才完成在韓國的宣傳活動，山下指電影雖然是在日本拍攝，但是由韓國導演李宰漢執導，因此想將作品帶給亞洲不同地方的觀眾，很高興能來到香港跟觀眾見面，新木亦表示希望將電影的有趣之處跟不同地方的人分享。

山下與新木在戲中分別飾演失明人士和失聰人士，談到拍攝這部電影的理由，山下自爆是李宰漢的忠實粉絲，一直很尊敬對方，故很想跟對方合作，而演繹盲人的角色是很大挑戰，也是很好的學習機會，他為了演好角色而與多名先天失明和後天失明的人士見面，訪問他們失明後的心境，又試過在家中矇住眼走路，感受失明人士平時的生活。

新木則指她在戲中除了要做手語，也要挑戰彈鋼琴，當初曾擔心自己會應付不來，但想到能跟山下再合作，而她與導演見面亦發現電影內容很有趣，故決定接拍，而她為了演失聰的角色，特別去潛水感受聽不到聲音的感覺，亦向老師請教和研究失聰人士平時會做的動作。問到拍攝時可有遇到困難？新木就笑指：「電影是在1、2月的時候拍攝，當時日本的天氣好凍，所以好辛苦，但每次吃到熱辣辣的飯餸都感到好溫暖。」

今次是山下相隔12年再來港，他指昨日到機場後便見到有很多人迎接，令他覺得很開心，在前往酒店路上看到很美麗的街道，在酒店亦看到很美的夜景，問到最想在香港做甚麼？他說：「我想在香港駕車兜風，之前試過和朋友在香港遊車河，覺得好有型。」他又表示想品嘗香港的街頭美食，特別是燒賣，又自爆昨晚曾到香港的拉麵店，但見到有太多人排隊，只好放棄，而他已有多年沒有在香港開騷，問他會否想在香港舉行演唱會？他便說：「有機會的話我也很想。」

而新木是首次來港，她指抵達機場後便感受到粉絲和傳媒的熱情，又大讚香港的景色很美麗：「很少有機會見到海洋和高樓大廈融為一體！」她謂今次在香港的時間不多，如有機會希望可以品嘗香港的地道美食。