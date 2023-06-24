孖兒子吳偉豪拍劇好緊張　吳大強：記對白有壓力！

藝人吳偉豪（Ricco）和父親吳大強、陳曉華（Hera）與游嘉欣今日（24日）到錦田繼續為新劇《非常檢控觀》（暫名）開工，場口是Ricco約了陳曉華到孤兒院找女兒，游嘉欣誤會他喜歡Hera而呷醋。Hera角色遇上渣男更要當繼母，令她不再相信愛情，際遇十分悽慘，更有多場情緒激動及爆喊戲，笑言最慘的都拍完，現在已變回開朗。

而游嘉欣與吳偉豪的親熱戲亦拍得七七八八，透露還有一場激嘴戲未拍，不過她講笑應該不會太激。由於她的造型都穿短褲，十分惹蚊的關係，她每日用蚊怕水淋身，笑言全身都是蚊怕水味。

Ricco和父親吳大強首次父子檔拍攝，第一次拍劇的大強表示緊張，指記對白有壓力，Ricco也講笑好緊張：「佢唱歌好聽過我，如果拍劇都好過我，我唔知撈咩？要加倍努力。」劇中Ricco在孤兒院長大，大強是孤兒院院長，也算是「父子」關係，劇中父子拿着結他合唱，可算是為大強度身訂造，大強笑稱希望能達到監製和導演要求，望長做長有。Ricco覺得做戲需要人生經驗 ，不敢自居是「師兄」。

大強第一次拍劇感受到每個鏡頭都要拍多次，跟唱歌只需要綵排一次有好大分別。問到想不想學兒子一樣，劇中有女友？他認為踏實角色較適合自己，希望給年輕人更多鼓勵。Ricco表示初時都擔心父親拍劇辛苦，不過今日落雨氣溫變得清涼，相信爸爸能應付。問到媽咪有否叫他照顧爸爸？他說：「唔使講都會，做仔識做。」大強表示知道自己體力極限。