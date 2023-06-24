登陸香港！必玩日系互動藝術

如果有留意日本旅遊熱點的話，肯定有聽過teamLab這個大名。這個於2001年開始活動的新媒體藝術團體，賣點係將藝術與數碼技術結合，炮製多個集悅目又富娛樂性的互動裝置，好玩與打卡功能兼備，無論是他們的展覽抑或常設館均吸引大批捧場客。而7月9日至明年1月14日期間，九龍灣將會有「teamLab共創！未來園」登場，屆時於逾萬呎空間帶來6大人氣作品，叫人十分期待。玩完可順道去附近的特色Cafe尋覓消暑美食，令行程大滿足！

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話題藝術團體 常設館破紀錄

由程式設計師、工程師、畫家、平面設計師及CG動畫師等多個範疇專家組成的teamLab，透過密密於日本本土及世界各地舉辦不同主題的展覽闖出名堂。當中最注目的搞作，莫過於在2018年於東京台場開設了面積約10,000平方米的常設展覽館teamLab Borderless，開幕首年便錄得驚人的230萬人次到訪，當中有逾半為外國遊客，創下了單一藝術家或團體美術館1年內參觀人數的健力士紀錄。該館雖已結業，但今年會搬遷至東京都心「麻布台Hills」重新開館的消息一出，即成為訪日人士2023年期待度最高的景點之一。加上他們的作品被世界各大藝術機構如洛杉磯現代美術館、悉尼新南威爾士州美術館等收藏，可謂相當巴閉！

共創世界 趣味互動

這次於香港登場的「teamLab共創！未來園」，自2013年於沖繩首次展出以來，已分別在悉尼、曼谷、上海、雅加達、約翰內斯堡等地登場。這是一個以「共創」為理念的教育項目，旨在享受與他人一起創造世界的自由，無論大人小朋友都可樂在其中。展覽將展出6件作品，打造一個結合視覺藝術和感官的大型沉浸式互動空間。其中「彩繪城鎮」讓訪客繪製的建築物、房屋、汽車、宇宙飛船等，利用Scanner掃描後化為3D圖片躍現在屏幕上，並透過互動技術，讓你觸摸屏幕便可改變汽車速度或用宇宙飛船擊敗怪物。另一焦點「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」則跟「彩」一樣，掃描繪畫的動物及花朵畫作後，相關動植物便會在地板及牆壁走動或盛開，你可以用手或腳將花瓣驅散，亦可看到不同種類動物的捕食關係，學習大自然生物間彼此環環相扣的法則。小朋友則不要錯過「滑梯水果園」，只見滑梯上投影了水果及會動的球體，當身體滑行時碰上了投影的球體，便會培植出水果。其他的「天才跳房子」、「小人所居住的桌子」及「光球管弦樂團」同樣寓學習於娛樂，而且繽紛的視覺效果絕對要打卡留念。

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木材炮製 特色Cafe

假如你支持環保又愛木頭帶來的溫暖感，不妨到位於九龍灣的Creo by Brentwood咖啡店。這店特別邀請了本地木材回收團隊「香港木庫」製造店內的實木咖啡桌與咖啡杯墊，木頭的醇厚質感，無論是視覺還是觸感上都令人十分紓壓放鬆。而店內牆壁則有香港藝術家Zoie Lam創作的壁畫，畫下了九龍灣的地標。店內的咖啡選用本地精品炒豆商Redback Coffee的咖啡豆，每周均會於本地工場炒製，非常新鮮且風味十足，適合愛豆之人。熱愛養身人士可以品嘗健怡沙冰或以本地經典配搭製作而成的「陳皮檸檬紅茶」及「雪梨麥冬綠茶」等。另有香烤忌廉芝士粟米湯蛋糕及阿華田流心撻配半溶棉花糖等特色甜品，充滿港式味道呢。

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東南亞風味 邊食邊睇展覽

如果想在九龍灣Hea的話，From Seed To Wish咖啡店是不錯的選擇。店舖採用了灰白色作主調，與此同時放滿了不同種類的盆栽，營造出別樹一幟的綠意環境。這裏主打東南亞Fusion菜式、健康素食及西式餐點，推介來一客全日早餐，除了必備的炒蛋及香腸等選項外，還有泰式生菜包及斑蘭蛋糕等，令元素更為豐富。不可錯過的還有香煎魚柳薑黃燴飯，薑黃的味道突出了魚肉的鮮甜。今個夏季店舖特別推出各種消暑特飲，包括清新的斑蘭檸檬梳打、斑蘭冰咖啡等。店舖亦劃設一個「牆區」，邀請不同本地文化創作團體合作，擺放期間限定展覽，即日起有關於樂道理髮公司的展覽，有興趣的朋友可以邊食邊觀賞。