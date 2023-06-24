張敬軒曾遇九霄驚魂年年立平安紙　李幸倪期待生日開唱

歌手張敬軒（軒仔）今日（24日）現身電台活動，他透露活動後就起程飛往美國做巡迴個唱，其中一站是拉斯維加斯，問到會否趁機到賭場玩兩手？他說：「前輩教落去到要放低少少錢，我從來唔會大賭，只係買吓輪盤同玩一兩鋪百家樂，小賭怡情。（唔鍾意賭錢？）睇吓同咩人玩，如果係同朋友細細哋玩吓都幾開心，但如果係好認真咁玩就違背咗娛樂嘅本意。」他自言在賭博方面，自己絕對不是「明燈」，但蔡卓妍（阿Sa）在橫財運上所向披靡及甚有賭聖風範：「如果同佢賭，我會着條紅色低褲邪一邪。每年新年老闆會派利是，但每次我哋藝人隊喺賭枱上都會輸，最後要靠阿Sa力挽狂瀾，老闆就會變咗開庫一樣。」

另外，講到今日凌晨一班往美國的客機起飛時尾轆故障，問到飛美的他會否擔心？他表示：「我有留意新聞，但相信只係個別事件，希望佢哋檢查清楚，不過好似我哋開車咁，明明出發時好好地哋，但都會發生小意外，最重要係乘客安全，我知道李施嬅喺機上，佢都喺社交網報咗平安，其實冇事已經係福氣，（以前有冇遇過九霄驚魂事件？）記得有次飛去德國遇上好嚴重氣流，歷時7、8分鐘，有空姐整個人彈咗上去，我就好小心，就算安全帶燈號熄咗，我都會照扣上安全帶，但呢啲都係睇彩數，我飛咗咁多年，都有信心。（有冇立定平安紙？）入行第3、4年就有前輩教我，話我哋呢行經常會搭各種交通工具，所以要立定平安紙，我都有立，而且每年都會更新吓，咁都係好事，人生係要及早規劃，有啲事好難講。」他指因為跟公司有合約，所以從事高危活動前要得公司批准，曾有同事未有問過公司就玩高危活動，之後被公司照肺，他覺得藝人是公司財產，應該要錫身。

另外，歌手李幸倪（Gin Lee）就表示音樂會舉行當日適逢是其生日：「已經好耐冇試過生日開工，因為以往都會請假同屋企人去旅行，但今年唔敢攞太多假，要努力工作，爭取每個工作機會，加上可以同張敬軒、馮允謙同林奕匡同台唱歌，我都好期待，因為從來未試過同佢哋合唱。」講到屆時粉絲可能大合唱生日歌給她，Gin笑言不敢多想，如果有驚喜會十分開心，就算沒有也不要緊，坦言年紀愈大，就愈想回饋給粉絲，並有意搞粉絲聚會：「整個疫情都冇搞過，可能喺我生日前搞，依家搵緊場地同諗緊節目，我想到時唱幾首歌，好似個迷你音樂會咁，又同大家玩吓遊戲。」