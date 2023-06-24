吳岱融懸崖垂吊戲曝光　陳展鵬大讚專業

無綫劇集《隱門》進入結局篇，劇情愈來愈緊湊，其中陳展鵬、吳岱融及陳少邦亦打鬥連場，少邦於拍攝追逐戲時便一度拗柴，無情力更令鞋底斷了兩截，為了不影響拍攝進度，少邦敷冰止痛，更以封箱膠紙當繃帶「頂硬上」，他受訪時表示：「嗰場戲喺天外天拍嘅，當時大概朝早8點左右，有個叢林位有啲好大舊嘅石，我追岱融哥時踩咗落舊石度搞到拗柴，岱融哥喺前面都聽到我拗柴時啪一聲。但因為嗰時太早，我哋都仲未上去山頂拍，距離收工時間仲有成6、7個鐘，一定要諗方法拍埋佢。根據經驗唔算拗得好嚴重，劇務搵咗包冰番嚟，我再問工作人員借封箱膠紙包好傷口就可以繼續拍。」

除了追逐戲險象環生，吳岱融於懸崖的垂吊戲亦有一定難度，於無綫曝光的拍攝花絮中，年屆63歲的吳岱融親身上陣，吊著威也小心翼翼地沿著懸崖邊往下爬，展鵬受訪時亦大讚對方專業：「本身個地方已經危險，劇組仲專登拍到個感覺好危險，所以會show晒成個景出嚟。岱融哥好敬業樂業，佢做咗兩、三個take，仲要落到好低好低，依家觀眾睇戲好注重質感，我哋都希望畀到效果觀眾。」吳岱融則笑言為了讓劇情更合理，主動提出將單手改為雙手垂吊，並笑指當初答應演出時，並不知道有如此多打戲：「但都試吓啦，盡力啦，都好嘅，免費健身咯，好彩自己平時都有踢波、跑步。」