中年好聲音2︱孫耀威胞妹瑞士回港面試　鄧兆榮眼濕濕多謝父母

無綫歌唱比賽《中年好聲音2》今日（24日）在將軍澳舉行第二輪海選面試，除了素人外，也有不少是藝人及藝人親戚，包括鄧兆尊弟弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢、《全民造星III》參賽者姜珈欣、1993年亞洲小姐最上鏡小姐蔡美蘭、「曼波女郞」葛蘭孫新抱Rainbow、節目主持羅沛琪、《超級巨聲》參賽者陳鴻碩等。

鄧兆榮演唱譚詠麟《孩兒》，他表示近年聽到這首歌，想起之前過身的母親祥嫂，希望將此歌獻給父母，但表演時他一度緊張到忘詞及甩嘴，唱畢後評審叫他對鏡頭跟父母說幾句話，他說：「好緊張唱得唔好，希望有機會感激父母，到中年好多感受回憶，想鼓勵兩個仔要對父母嘅愛感恩。」

兆榮受訪時表示近年聽到某些歌曲令他感觸良多，憶起2019年媽媽過身時的片段，問到哥哥兆尊是否知道他參賽？他說：「佢知，佢咪笑吓我，話你係中年，佢係講吓笑，但都有支持。兩個小朋友都有鼓勵我，佢知道我參加比賽嘅目的，希望鼓勵小朋友了解父母嘅愛同感恩，希望自己做個借鏡。」首次參賽的他自言平時也有唱歌，但自認今日面試唱得差：「好緊張，加上休息唔好，今日唱得唔合格，唔知自己有冇機會入圍。（曾志偉知你參賽？）佢唔知，不過阿倫（譚詠麟）知，佢有鼓勵我，同埋教我點唱佢首歌。」

另外，孫耀威妹妹孫美賢（Miranda）由瑞士回來參賽，她獻唱孫燕姿的《天黑黑》，她在面試時透露之前看完《中年好聲音》第一季已很想參加：「我離開香港好耐時間，想藉節目去唱歌同見多啲家人。」唱畢評審問她對近年香港樂壇的看法，她說：「近年多咗好多好聽嘅歌，《中年好聲音》好成功，好多瑞士、英國朋友都有睇。」問到平時有否跟哥哥合唱？她笑謂有一齊唱卡拉OK，至於哥哥對她參賽有何意見？她坦言：「佢知道我參加，佢初時話你有份工點參賽，但當我買咗機票返香港，佢都覺得係好有意義同支持，叫我抱平常心。」她指除了大學騷以外，未參加過比賽，自覺表現比平常差，她稱今次參賽只為圓夢：「因為哥哥做咗歌手，所以我冇機會，加上喺外國住，今次終於有機會，希望可以享受到過程同埋學到嘢。」

受訪時Miranda自評表現麻麻：「覺得可以唱好啲，但好驚，個人震晒。」她透露星期三到港，明天就飛回瑞士，如果入圍100強就一定會來港參賽：「我從事金融方面工作，主要做亞太區收購，好多時都可以在家工作，所以就算入選都唔需要辭工，只要自己分配好時間就得。」她指全家也有看她的面試直播，哥哥更將其片段錄下來，問到哥哥賽前有否給予意見？她說：「我冇問，佢都會講，佢怕我唱得唔好教我點樣開聲，但到現場就全部都做唔到。（哥哥係歌手，壓力會唔會大啲？）都有少少壓力，因為想做好啲、唔可以失禮，哥哥唱歌唱得好好，我都成日向佢請教唱歌。」問到是否真的因為哥哥是歌手令她未能入行？她坦言：「真係有關，家人成日叫我畀心機讀書，唔好諗住做明星，因為屋企已經有個係做娛樂圈，所以我好細個就去咗外國讀書，係哥哥供我。（點解喺外國唔參加唱歌比賽？）喺外國冇諗過，我覺得《中年好聲音》好有意義，而且我有兩個小朋友，我去追夢對佢哋嚟講係個好榜樣，加上我好鍾意香港，返嚟香港參賽就更有推動力。」

1993年亞洲小姐最上鏡小姐蔡美蘭現身《中年好聲音2》的第二輪海選面試，她表演鄧麗君的《漫步人生路》，她先以半鹹淡廣東話作自我介紹，一開口唱歌更是「驚為天人」，逐隻字逐粒音「櫈」出來，搞到評審邊聽邊忍笑。她自稱教唱歌，開了音樂室3年，更有自己的音樂頻道，之前都有推薦學生參加《中年好聲音2》面試，問到對評審的批評會否感失望？她說：「唔緊要，我係因為太緊張先咁樣，緊張時個腦就會一片空白，我平時講嘢唔係咁，我係因為緊張，我平時唔需要咁高音去講嘢。（有冇因評審說話受打擊？）唔會，但會改善吓。（有冇信心入圍？）入唔到都唔緊要，最緊要參與，我係因為鍾意唱歌同音樂所以參加。」她稱現時已沒有從事娛樂圈工作，改行教唱歌，現時單身，仍未結婚，問她是否要求高？她說：「都唔係，呢啲要講緣分，要等上天安排，就算唔結婚都冇所謂。」

《全民造星III》參賽者姜珈欣現身《中年好聲2》海選，她以陳慧嫻的《夜機》面試。她透露在《全民造星III》僅入圍前哨戰，其後因手指韌帶撕裂影響發揮而被淘汰，未能入選99強，她稱看完《中年好聲音》後有感比賽並不是只有輸贏，最重要是享受過程，趁現在要好好珍惜及繼續追夢。

珈欣唱畢後受訪，她自評獻唱時緊張到手震，直至唱到副歌才好一點：「我同自己講得呢次機會，所以要盡力。我覺得評審嘅說話都好中肯，叫我要擘大個口唱歌，仲建議我要帶琴，自彈自唱會加分。（今次同《造星》海選有咩唔同？）今次評審比較有經驗，令我有多啲得着，上次《造星》等咗20個鐘，到凌晨4點先面試，所以狀態差好多，今次狀態好好多，可惜我前幾日喉嚨唔係好舒服。（有冇信心入圍？）評審有讚我唱得有感情，都有信心入圍。」