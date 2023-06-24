曾樂彤自揭「失蹤」真相　羅霖珍惜家人相處時光

由鄭丹瑞（阿旦）和曾樂彤主持的醫學節目《醫家搞邊科》，今日（24日）邀來藝人羅霖、袁潔儀、劉錫賢和兩位劍擊運動員張小倫和吳諾弘任嘉賓，羅霖並分享以前做空姐時試過在印度因水土不服又痾又嘔，由於父親是醫生，媽媽是護士關係，從小便有基本醫學常識常帶藥在身。原本笑容滿臉的她，說到家人時突然臉色一沉，表示媽媽患上末期癌症，正在醫院留醫，她與家姐及姐夫保持聯絡，知道媽媽暫時情況可以，但醫生表示要做好心理準備，她語帶哽咽地說：「媽媽年半前患肝癌，切除咗一半肝臟，近半年擴散至肺部，媽媽今年83歲，醫生唔建議再動手術，叫家人陪佢多啲，呢半年心情高高低低，我哋都做好心理準備，媽媽隨時有危險，心情係好沉着，一陣錄完節目會趕去醫院。」

羅霖表示經常跟兒子說，自己年紀也不少快將登6，要更珍惜家人和朋友的相處時間，不應只掛着賺錢，她覺得錢可以再搵過，又慨嘆身邊朋友買少見少，提到好友張學潤（Nel Nel)上月離世，她表示Nel Nel離世後3日，其家人便趕到深圳辦喪事，贍養遺容後並進行遺體火化，與他友情深厚，難過表示：「好辛苦，大家係好朋友，所以要陪多啲家人朋友，唔好有遺憾，要愛多啲。」

而曾樂彤早前失蹤一陣子，原來往內地拍攝有關唱歌的真人騷節目，透露明天又要再團隊繼續拍攝，她稱鄭丹瑞經常口口聲聲想趕走她，但她返內地期間卻收到對方傳來短訊，「旦哥話冇咗我一身輕，但聽得出佢掛住我。」她表示真人騷拍攝流程好趕急，每日只有2小時睡覺，拍攝方式好突發式，拍攝一刻才知道內容，要隨時Standby，連素顏睡相也會被攝入鏡頭，笑言：「瞓覺時間都冇，流口水都唔理會照瞓，冇得瞓真係會死亡，好大挑戰。」