網紅「愛莉莎莎」稱被「大哥」強吻約開房：很濕的那種

台灣「#Metoo」運動持續發酵，唔少知名藝人都難逃炒車命運。近日，台灣網紅愛莉莎莎就喺社交網發文話自己畀人「#Metoo」，點知實際就係同男朋友晒恩愛，瞬間被網友群起而攻鬧到爆。而事隔數日，愛莉莎莎再喺社交網晒出一段影片，講述自己被「#Metoo」嘅經歷。

愛莉莎莎首先提到大學4年級時，因為想練好英文所以就試玩交換語言嘅軟件，喺上面識咗一位來自荷蘭嘅男仔，並被對方邀請去屋企飲酒，結果傾唔夠兩句就飛撲上嚟「又錫又摸」，好彩最後對方都冇得手，不過過程就驚嚇十足。

另外，愛莉莎莎亦提到曾經喺一次飯敍時遇到一位演藝圈大哥，傾得唔錯嘅2人發現返屋企順路後，愛莉莎莎竟然抱住「慳一筆」心態，同意由大哥開車送自己返屋企，未料返到屋企樓下嘅時間，呢位大哥竟然玩偷襲，化身餓狼錫過嚟，對此愛莉莎莎亦強調道：「很濕的那種！」

愛莉莎莎透露，當下自己剩係想盡快離開，大哥卻拉住佢表示想跟埋返屋企，情急之下推稱「與室友同住」，未料大哥愈加過分竟然要求一齊去開房，嚇到愛莉莎莎直接表示：「他親我的當下當然是怪惡心的！」至今仍難忘大哥口臭味。