阿Mo膀胱伸張力測試未達標　要夾尿喉使肌肉適應漲縮

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（24日）他發出第48封代禱信。李盛林牧師透露兒子阿Mo於上週的膀胱伸張力測試仍未達標，再需要藉夾尿喉使膀胱的肌肉能適應漲縮的機能控制和感覺。 待下月再測試成功達標才得以拔除尿喉。另外，阿Mo肌肉的活動正常的指數是5，從事發時二頭肌的0，現可以升至1.5。雖仍是沒有能力提起手肘但已是一大進步。

代禱信內容如下：

(一) 啟言(阿Mo)

1)「膀胱伸張力測試」

(禱告) 上週膀胱伸張力測試仍未達標，再需要藉夾尿喉使膀胱的肌肉能適應漲縮的機能控制和感覺。 請繼續為下月再測試能成功達標，得以拔除尿喉禱告。

2) 「二頭肌的反應」

(感恩) 肌肉的活動正常的指數是5，從事發時二頭肌的0，現可以升至1.5。雖仍是沒有能力提起手肘，感謝神已是一大進步。

(禱告) 在神的恩典和教授們悉心安排下，祈盼能繼續提升反應和活動能力，以至可以配合其他肩肘的肌肉，右手可以先活動起來。

3) 「感覺與活動神經」

(禱告) 現階段不同的治療都是繼續針對 頸椎以上 的腦神經反應，以及 頸椎以下 的神經、肌肉、筋骨、感覺和活動能力的反應着手。祈願創造主開通腦神經的愈合功能，使神經信號能下達，

（二）MO 爸媽

1)「壓力差點爆燈」

(感恩) 因各種原因，以至合適的護理人手變動頻繁，編排人手和跟進面對很大的壓力，甚至要補位充當護理。雖壓力差點兒爆燈，但靠著神的恩典和各方的代禱至月底時已穩定下來。

2）「各方禱告鼓勵」

(感謝) 「與海外的有心人分享過去近一年經歷的心路歷程和阿Mo 的進展，大家都看到神在阿Mo 身上的恩惠，同時也讚賞醫療團隊悉心策劃的醫療方案。感謝大家的禱告鼓勵，堅持不放棄祈求神在阿Mo身上的醫治。 」