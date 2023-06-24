女優突擊隊　嗒仔濕濕碎

留喺室內係咪最安全呢？AV業界資深人士神仙乙就話未必，因為就算喺室內一樣可以面對各種突發情況，就好似日本AV界嘅「緊急突擊系列」咁，素人男留喺屋企都會遇上女優突擊上門，搞到精疲力盡清晒倉！

引人入「性」

喺Moodyz出品嘅《突擊快遞到M男家中》當中，新有菜有感於日本有好多男仔對性事缺乏性趣，所以今次就化身成為色慾天使，去到多位怕醜仔屋企進行突擊床戰，不過呢班怕醜仔又真係好內向，唔係咁容易成事！唔使怕，因為有菜本身就係絕色美人，上門嘅時候仲着得鬼火咁性感，真係令人嗒晒糖！入到屋之後，菜妹首先施展誘人絕技，做出各種走光行為同調情動作，好快就順利挑起對方嘅慾火，繼而同有菜激戰連場。

試盡風俗業

於Ideapocket推出嘅《突擊！到傳聞中的風俗店取材體驗！》入面，八蜜凜突然間好想體驗一下做風俗孃嘅滋味，不過今次佢唔單止去一間風俗店，而係變身做陪浴孃、陪酒孃、按摩師等，令好多客人都相當驚喜，除咗因為凜妹嘅激凸身材而驚訝，更因為佢嘅飢渴態度同非凡床技而感到震驚！雖然班客人初時都表現得戰戰兢兢，但好快就被凜妹嘅主動同熱情激起晒雄風，個個都發揮出強勁戰鬥力滿足阿妹！

強行清倉

片廠S1製作嘅《M男之家緊急突擊！》，講星麻里亞透過公開招募搵到一班鍾意被玩弄嘅獨居M男，從中挑選出3位幸運兒，然後突擊殺到上對方嘅屋企，並且強迫佢哋拍AV！由於麻里亞又可愛又大波，仲話可以將M男玩到反轉，令佢哋完全冇拒絕嘅餘地。果然，阿妹拎出一系列SM道具同M男大玩拘束遊戲，將佢哋當係奴隸咁玩弄，仲要將佢哋一次又一次咁引爆，誓要令M男嘅精力徹底清倉！

簡評

日本AV女優嘅激戰場地，唔只限於片場，因為佢哋好多時都會踩入宅男嘅屋企，今日為大家介紹嘅「緊急突擊系列」就畀大家清楚睇到呢班女優嘅「魔爪」真係無遠弗屆喇！喺3部作品中，本仙最鍾意新有菜主演嘅《突擊快遞到M男家中》，原因係菜妹魅力驚人，演出仲相當精彩，施盡百般床技，以及調情技巧去吸引素人男床戰，絕對係無可挑剔！