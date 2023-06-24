Lindsey Pelas　峰芒畢露

罩杯有美規及日規之分，而美規罩杯中，DD、DDD重量級巨乳囡囡，相信大家都已見識過，至於今日同大家見面嘅美國性感網紅Lindsey Pelas，就報稱擁有HH級爆乳，雖然目測冇想像中咁巨型，但係乳量亦非比尋常！

純天然胸器

如果以為日規罩杯嘅G Cup，會比美規嘅D罩杯大嘅話，咁就大錯特錯喇！因為兩者嘅計算方法唔同，所以美規罩杯嘅Cup數看似比日規嘅Cup數小，但實情係前者嘅胸器更具分量。至於呢位報稱擁有36HH爆乳嘅Lindsey Pelas，雖然從外表嚟睇冇想像中咁大，但目測佢對車頭燈嘅乳量都係屬於重量級！

於美國路易西安納州出生嘅佢，究竟係咪裝胸作勢呢？呢點真係有得講吓！呢位早喺網絡爆紅，IG帳號擁有超過876萬粉絲嘅超人氣性感網紅，本身係一位模特兒，2013年出道時憑住勁誇張並號稱純天然胸器，加埋纖幼嘅水蛇腰及迷人嘅樣貌，而獲得極高人氣，更先後為多本男士雜誌拍攝大尺度嘅寫真。有趣嘅係翻查當時佢出道嘅資料，胸器報稱係36DDD，直至最近佢就報稱上圍激增至36HH，難免予人有裝胸作勢之嫌。

合共11磅重

由DDD升級至HH，唔通係二度發育？Lindsey Pelas並冇解釋當中原因，但可以肯定嘅係，男士們真係好有眼福！而隨住喺模特兒界嘅人氣爆升，佢亦開始涉足電影及MV等演藝工作，甚至仲唱埋歌添！不過講到佢做過最好嘅決定，莫過於踩入網絡社交平台，以超火辣嘅寫真獲得極高嘅吸睛度，更係令佢嘅吸金力大幅提升！

雖然Lindsey Pelas嗰對車頭燈睇頭十足，但佢卻坦言爆乳加纖腰，令佢嘅腰背肌肉受到巨大嘅壓力。佢曾喺一次嘅訪問中稱，因為長期腰背痛關係，所以秤過自己對車頭燈嘅重量，發現合共有11磅之重！雖然有人建議佢做縮胸手術，但佢就話咁做並唔係最佳方法，惟有多啲做伸展運動、按摩及搵一張好嘅床，先至係最好嘅方法喎。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36HH-22-36

Lindsey Pelas憑住一對真材實料嘅天然爆乳，喺網紅界同模特兒界都獲得高人氣，更為佢吸咗唔少金，只係爆乳之苦卻一直困擾住佢。雖然係咁，但佢情願密密做運動，都唔想為爆乳減磅，真係辛苦晒呀！