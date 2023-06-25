【是日通勝】

農曆五月初八

癸卯年 戊午月 甲寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、入學、開市

忌：祈福、開倉、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、26、36

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

金牛座：好運降臨，但謀事仍需付出努力才會成功。

雙子座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

巨蟹座：判斷力弱，求財忌急躁，易招致金錢損失。

獅子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

處女座：行事忌粗枝大葉，留意細節可避免出問題。

天秤座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

天蠍座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

人馬座：人逢好運精神爽，讓自己做些感興趣的事。

山羊座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

水瓶座：運勢低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

雙魚座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 精神差

鼠：會友吉日，嘗試相約久未聯繫的朋友吧！

牛：已婚者宜收斂脾氣，勿為小事而爭執。

虎：適宜出門旅遊，一路平安，盡興而歸。

兔：財運上升，長輩朋友可為你指點迷津。

龍：行動力超弱，不管做甚麼事都慢半拍。

蛇：壓力比較大，心情不好，宜好好休息。

馬：運勢轉強，待人接物易獲得別人掌聲。

羊：桃花旺，單身者快出門尋找意中人吧。

猴：是日沖煞，精神萎靡，做事力不從心。

雞：開支大，生意人易為錢銀周轉傷腦筋。

狗：人緣好，利聯誼會友，可帶來好心情。

豬：渾身正能量，易結識熱情開朗的益友。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

謹慎交友：報復心強的面相

每個人都需要朋友，好的朋友在關鍵時候會義無反顧地幫助你，不好的朋友（如報復心強）猶如一顆炸彈，隨時有可能令你遭到打擊。以下是報復心強的面相特徵，希望大家能帶眼識人。

特徵1.三白眼

三白眼就是眼珠靠上，眼左、眼右、眼下均為眼白。面相學中將上三白眼稱為「蛇眼」，通常擁有這種眼睛特徵的人，自信聰明，好強固執，但與人相處時敏感多疑，容易記仇，並會伺機報復。

特徵2.鷹鉤鼻

俗語有云：「鼻如鷹嘴，啄人心髓。」鷹鉤鼻在面相學中是一種非常有名的鼻形。通常擁有鷹鉤鼻的人善於計謀，凡事精打細算，情感方面則比較薄弱，容易為了個人利益而不擇手段，並且報復心理特別強。

特徵3.口角下垂

口角下垂是指嘴角下彎，整個嘴的形狀就像一艘翻過來的小船。在傳統面相學中，這種嘴形也叫做「覆舟口」，通常這類人容易在背後說人的是非長短，當有人得罪他們時，不會馬上說出來，而是把恨記在心底，待時機成熟時再報復。