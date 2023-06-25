畢彼特被爆與呢位女星戲假情真　「床戰」兩日撻着

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）的戀情向來備受外界關注，他先後與多位女星包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）以及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）結過婚或拍拖，但原來他與一位荷里活女星有一個一段鮮為人知的戀情！

原來在畢佬未紅時曾與女星珍娜戴維絲（Geena Davis）拍過拖，大約1990年，當時畢佬初入行不久，他被英國名導演烈尼史葛（Ridley Scott）睇中邀請在女性公路電影《末路狂花》（Thelma & Louise）做配角飾演一名浪子，劇情安排他與女主角珍娜戴維絲（Geena Davis）有場床上戲，而這場戲結果拍了兩天才完成，就在這場維持兩天的「床戰」之後，他們「戲假情真」戀上了。由於當時珍娜是大明星，所以這段戀情收得好密就連傳媒都冇報道過！

這段秘戀直至24年之後才由畢佬的同居好友男星Jason Priestley在自傳中踢爆，他於自傳內表示拍完《末路狂花》之後，畢佬試過鬼祟地混進「秘密女友」的大宅見面，並指貴為巨星的珍娜拒絕去畢佬當時所住位於西荷里活的麻甩佬「狗竇」見面。一直沒有提及過那段「秘戀」的畢彼特，今年破天荒在雜誌訪問中談及與珍娜當年在片中拍攝的床戲，他大讚珍妮「好甜蜜」：「珍娜是如此甜蜜、善良和細膩。她好照顧我。」至於珍娜亦曾在訪問中大讚畢佬當時好迷人以及具有才華。