娛圈單打︱感情關係大亂鬥　兩大索女揀邊個

不說不知道，一說嚇一跳！一齣《痞子殿下》，暗藏幾條感情線。朱敏瀚原本同前華姐余思霆拍拖，但女方到台灣發展分隔異地，最終3年情斷。卻原來，男方一直不愁寂寞，拍攝《痞》劇期間疑與拍檔王灝兒（JW）日久生情，只是礙於各有另一半而沒有發展，直到最近開拍續集，二人終於撻着！加上同劇男女主角周嘉洛和陳瀅早傳緋聞，感情關係錯綜複雜，隨時比劇情更精彩！

當然，男未婚，女未嫁，後生仔女戀事多，沒有甚麼大不了。隨着JW的富貴男友一家破產，JW口風大轉，由非君不嫁變成唔諗結婚住，本欄早已斷言，大難臨頭各自飛在所難免。JW都算有情有義，並無即時離開男友，直到現在才傳出同朱敏瀚「舊情復熾」，亦算有始有終、有所交代。

至於舊愛余思霆同樣精彩。先被指在台灣攬仔，最近又傳出同四眼新歡蜜遊東京，不過伊人急急澄清，她是與家人出遊，四眼男只是胞兄好友，並非發展戀情，叫大家不要亂傳以免影響對方。好啦，舊嘅唔去，新嘅唔來，今次食詐胡，下次一定食鋪大四喜。

不過咁，今番朱敏瀚傳出緋聞，不期然令網民又妒又恨，同時生起一個大難題：余思霆同JW邊個正啲？前者係選美冠軍，樣靚身材正，最近在綜藝節目濕身亮相，胸前深溝殺死人；後者則是唱家班，歌聲悅耳，樣貌身材一樣有番咁上下。嗯，真係好難揀。

朱敏瀚貴為最新一位「幸福賓周」，點揀都冇得輸，何況本身也是型男一枚，家陣又備受力捧，春風得意。靚仔的煩惱，凡人唔恨得咁多！