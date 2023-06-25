吳偉豪一門四傑　阿爸最怕佢學壞

吳偉豪旳「追夢爸爸」吳大強接受港台《舊日的足跡》訪問，分享自己的演藝夢，以及對幾名兒子事業各有所成的感受。吳大強曾家住元朗，經常健身而擁有八塊腹肌，透露有夢想做職業球星或明星，可惜事與願違，也曾參加電台舉辦的歌唱比賽，憑歌曲《One Day》獲得第二名，翌年報名無綫電視藝員訓練班卻失落了：「在比賽嘅第二輪已經冇下文，可能我不夠型亦不夠高。」

育有4位兒子的吳大強，曾為兒子吳偉豪及二子吳偉言報名投考無綫藝人，結果千多人之中只選9人入圍者，雖然兩個兒子均當選，但二子吳偉言夢想當飛機師，要去加拿大升學，結果三子吳偉豪加入了娛樂圈，他說：「我4個兒子名字嘅最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』，係我對佢哋嘅期望。太太任職懲教署。我哋住宿舍，家中非常守紀律。」

談到入行7年的吳偉豪，吳大強稱兒子入行時未夠18歲，他並不擔心兒子沒有一炮而紅，因為兒子跟同期同學相比，表現也算令人滿意。有人稱讚吳偉豪為「翻版吳彥祖」，他卻說：「電視台比佢靚仔嘅演員大有人在。他做戲仲可以，我曾擔心佢會學壞，但原來劇組就似一家人互相照顧，令我好放心。」