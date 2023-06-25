【心理測驗】超準！一圖測出隱藏個性

每個人都有好多面，面對陌生的人、熟悉的人、討厭的人，以至面對自己都各有不同。人的多變性可能隨時令自己都看不清，你覺得你真的足夠了解自己嗎？外國網站Self Awakening上就曾有一道測出自己隱藏個性的心理測驗題在網上流傳，據說非常準，不如一齊了解自己多一點啦。

【問題】

憑直覺，請問你在下圖中第一眼看到的是甚麼？

A.骷髏頭

B.蝸牛

C.地圖

【結果分析】

A.大愛者

你是一個「溫暖的思考者」，冷靜、溫暖且富有同情心，會站在別人的角度思考，照顧他人的感受，同時以助人為樂。而在工作上，雖然你偏好獨立去完成，但卻享受與他人分享完成後的快樂與成果。在你的眼中，人人生而平等，你討厭欺壓弱者的人。對於這樣的你來說，最適合從事與公共利益或與他人有關的職業，定會令世界更溫暖。

B.自由者

你擁有一個享受自由的靈魂，你會把每一天都當是人生的最後一天盡情活著，熱愛生活、挑戰及冒險，是一個充滿正能量的人。你每天都積極主動去做自己感興趣的事，絕不把時間浪費在無興趣的事物上。這樣的你非常討厭被束縛，拒絕別人的干涉、規矩及程序，在工作上若在自己喜歡的領域上作為一個領導者或擁有自主權，想必會相當成功。

C.藝術者

你是一個「好奇的藝術家」，個性樂觀、隨性，總帶著好奇心去看這個世界，喜歡驗證自己的觀點、觀察這個世界，獲得靈感，從而建立自己的世界。敏銳而聰明的你總能看透身邊的人，知道他人的真實想法及意圖，討厭雙面人及虛偽者，同時憑著這個獨到的眼光，你會發掘到別人還未看到的東西，甚至有機會創造下一個潮流。