N.Flying兩主音香港開騷　用廣東話向港迷告白

韓國男子樂隊N.Flying的兩名主音李承協與柳會勝昨晚（24日）假旺角麥花臣場館舉行演唱會，是繼今年2月組合在香港開騷後，相隔4個月再來港演出，演唱會準時在晚上7點開始，2人登場後便唱出歌曲《FOREST》及《Songbird》，大晒唱功，全場粉絲站起來揮動手燈，氣氛熱鬧。

2人之後用廣東話跟大家打招呼，大讚香港粉絲很懂得享受他們的演出，並用廣東話讚粉絲「好好」，柳會勝又用廣東話說「我愛你」，令粉絲勁冧，他指今次是相隔4個月再來港，一落機便見到有很多粉絲歡迎他們，令他覺得很開心和安慰，所有煩惱都瞬間消失，李承協就調皮地整蠱粉絲：「我哋係咪應該要隔耐啲先再嚟？」台下粉絲即激動地大叫：「唔係呀！」李承協便笑道：「每次見到大家都覺得好開心，好有趣。」他又指工作人員為他們準備了很多美食：「佢哋差唔多每兩個鐘就餵我哋食一次嘢。」

之後他們繼續唱出《Tree》、《STARLIGHT》及《Preview》等多首歌曲，又演繹他們的人氣歌曲《Rooftop》，唱到《Delight》時，2人突然走落台跟大家近距離見面，令粉絲High爆。

在Encore環節，2人唱出《I Like You》後，李承協便說：「唔知大家記唔記得，4個月之前大家係唱呢首歌叫我哋Encore。」柳會勝亦說：「好記得當時聽到大家唱呢首歌，所以今次就用呢首歌回答大家。」在唱出最後一首歌《Leave It》之前，全場粉絲大叫「唔好走」，兩人便再唱多一次《I Like You》，又一起擺心形甫士，答謝粉絲的支持。