新派中菜夠玩味　視覺系滿分

在這個打卡世代，菜式好吃之餘，還要夠吸睛才可呃Like！城中有新開高級中菜廳不單以特色主題裝潢，加上新穎食材搭配、多元化烹調手法和精緻的擺盤，再配一杯亮麗造型的雞尾酒，每個環節都咁亮眼，食前記得打卡呀！

海旁呈現香港情懷

香港由小漁村發現到大都市，每個時期都有自家的風格和特色。石塘咀新派港式中菜廳The Praya以1960年代Bauhaus風格作設計主題，設計以現代主義風格呈現，集中表現出簡潔美學和實用功能，又富明朗的線條。用餐區融入流線型平滑牆身和圓角，地面以雲石製馬賽克磚鋪砌，好似舊式家居選用的紙皮石，配以前唐樓扶手和樓梯選用的紅白色水磨石，是1960年代香港建築常見的配搭。周邊有半透明舊式玻璃窗拼湊屏風，白牆上畫有黑線點綴、仿中環街市的屋簷設計，以及參照舊屋邨通風磚牆式樣打造的金屬掛牆裝飾等，處處表現昔日情懷。但在懷舊當中，又見燈飾和家具裝有金屬管支架等摩登元素，呼應香港新舊交融的風格。

菜式方面，總廚Samuel以最能代表香港的粵菜作主打，食材8成來自本地，融入傳統菜改良外，再加上無窮創意打造出多款新派佳餚。鹹魚肉餅飯吃得多，不如試試升級版的生曬蝦乾煙熏馬友飯，自家醃製和風乾14日的半鹹鮮馬友經煙熏，配炒香的蝦乾、魷魚仔和菜心粒，東北五常米用浸蝦乾和魷魚仔浸泡的水煲煮，鹹鮮海洋風味充斥口腔每個角落。一道膾炙人口的經典金錢雞，以白鱔代替豬肉，白鱔加叉燒醬醃後作乾式熟成，雞肝加奶浸泡是法式做法，加冰肉串起，掃麥芽糖和蜜糖燒烤，油潤又有煙熏香。

玩味菜式陸續有來，中菜宴客常見的白切雞，搖身一變成為無骨啖啖肉薑葱白切雞卷，雞皮均勻包裹腿肉和胸肉，不用吐骨很方便。看似平凡的葱油餅，糅合酸種再加京葱、法葱、紅葱頭及香料製成的油酥搓麵糰，配自家醃蔬菜和腐乳酸忌廉醬，口感豐富。喜愛海鮮的話，推介浸泡清酒和花雕等蒸煮的陳年花雕醉蜆，又或是來至西貢魚排的生醃本灣章紅魚，魚肉經風乾再醃製，淋上滾油後吃，滋味無比。餐廳特別以五行作主題的特色雞尾酒，如辛香回甘「尖椒皮蛋」或冬瓜湯製作的鹹味「黃金凍湯」，和菜式相影映成趣。

走入特務世界

每個人心底總有種冒險精神，若有滿滿好奇心，不妨來到尖沙咀的新概念餐廳花圖扮特工！餐廳以王牌特工作靈感設計，劃分不同的區域，客人來到隱藏式入口，看到俄羅斯輪盤、骰仔和百子櫃，已有很神秘感。緩緩推開大門，來到以木材、礦石和皮革等物料打造的「特務神秘角度」酒廊區，吧台玻璃櫃擺放昆蟲標本，象徵特務擺放的收藏品。再向前行就是以特務專車作靈感打造的「特務神奇道具衣櫥」及「智慧屋」餐飲區， 當中選用有倒後鏡和輪胎特徵設計的燈飾，猶如讓人在車中用餐。最後就是「旅行家的房間」，用餐區以熱帶雨林風格設計，以綠色植物配玻璃窗和燈飾，加添緊張冒險氣氛。

配合主題，2位主廚Rex 和CY設計的菜式以創意為主，7月初將會有全新點心和菜式登場。飲茶必點最具人氣的叉燒包，這裏的升級版叉燒包，加柑桔肉和皮作餡料，酥皮加竹炭粉製作，表面再灑食用金粉，黑金相配很型格。另一道蟹膏蟹肉酥，蟹肉洋葱芝士餡配加甘筍汁酥皮，表面還有日本蟹膏和蟹膏味噌點綴，鹹鮮軟滑。

看似愉快浸泡泡浴的醬香泡騰鵝，是以東北菜基礎再改良，鵝隻用辣椒乾、花椒等多款東北風格香料醃製再風乾，慢煮1小時切件，配上蜜瓜味泡泡和酸青瓜醬，辛香果香兼備。流沙黃金銀鱈魚以魚肉代替平常吃的蝦肉或魷魚，加入西式寶雲酥的做法，魚肉沾滿麵包糠和鹹蛋黃混合物再脆炸，外脆內嫩。想佐酒的話可以來一口脆炸韭菜鴨血，韭菜粉灑在炸香的鴨血，外脆內嫩，可以說是韭菜豬紅進化版。來到夏天，特別換上清爽的雞尾酒，Bubble Colada以冧酒、椰奶和菠蘿等配斑蘭泡泡，猶如飲得的棉花糖。夏日炎炎可揀桂花味白酒加梳打水沖泡的Vin de Olivier，清香消暑。