Anson Lo下月生日　神徒6位數應援請你食雪糕又搭船

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）7月7日迎來28歲生日，其國際後援會以「Keep Giving • Keep Loving」為題，推出連串偶像生日慈善活動，包括為期15天的旺角Pop Up Store，發售約十餘種產品包括風扇、叉電及T恤等相關產品，扣除成本將捐助小朋友、老人及動物等慈善機構，Pop Up Store今日（25日）正式開幕，布置粉紅色為主題，設立不同打卡位，並展出Anson Lo出道至今所得到的音樂獎項，戰衣、以及拍歌曲《Money》MV時穿着的服飾。現場更設有生日主題的即影即照相機、扭蛋機，更附設Anson Lo寫給粉絲們的「家書」，他感性寫道：「這一年我們一起經歷了很多很多，謝謝你們每一位陪伴我再次嘗試，每天為我打氣，為我作出零各式各樣的應援，因為你們才有今天的Anson Lo。」

歌迷會會長Annie代表受訪，透露Anson Lo生日當天，會增「教主(Anson Lo暱稱）碼頭」：「到時大家可以免費搭船來往中環與尖沙咀，中環方面仲可以免費坐摩天輪，又有免費雪糕車派粉紅色雪榚。（擔唔擔心人流控制問題？）我哋已經通知咗執法人員。（今次應援好貴？）使開心錢，6位數左右啦。（你哋買Anson Lo產品，驚唔驚畀人話侵權？）已經得到佢經理人公司嘅同意。」她又指去年生日應援共酬得270萬善款，希望今年善款「更上一層樓」，問到Anson Lo教主是否也會現身展覽打卡，她答：「未收到任何通知，我哋就當然想啦，要等佢公司確定。」Annie又指世界各地多個地區歌迷會亦有不同的慶祝活動，當中包括探訪貓、狗舍。