Anson Lo下月生日　神徒6位數應援請你食雪糕又搭船

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)7月7日迎來28歲生日,其國際後援會以「Keep Giving • Keep Loving」為題,推出連串偶像生日慈善活動,包括為期15天的旺角Pop Up Store,發售約十餘種產品包括風扇、叉電及T恤等相關產品,扣除成本將捐助小朋友、老人及動物等慈善機構,Pop Up Store今日(25日)正式開幕,布置粉紅色為主題,設立不同打卡位,並展出Anson Lo出道至今所得到的音樂獎項,戰衣、以及拍歌曲《Money》MV時穿着的服飾。現場更設有生日主題的即影即照相機、扭蛋機,更附設Anson Lo寫給粉絲們的「家書」,他感性寫道:「這一年我們一起經歷了很多很多,謝謝你們每一位陪伴我再次嘗試,每天為我打氣,為我作出零各式各樣的應援,因為你們才有今天的Anson Lo。」

歌迷會會長Annie代表受訪,透露Anson Lo生日當天,會增「教主(Anson Lo暱稱)碼頭」:「到時大家可以免費搭船來往中環與尖沙咀,中環方面仲可以免費坐摩天輪,又有免費雪糕車派粉紅色雪榚。(擔唔擔心人流控制問題?)我哋已經通知咗執法人員。(今次應援好貴?)使開心錢,6位數左右啦。(你哋買Anson Lo產品,驚唔驚畀人話侵權?)已經得到佢經理人公司嘅同意。」她又指去年生日應援共酬得270萬善款,希望今年善款「更上一層樓」,問到Anson Lo教主是否也會現身展覽打卡,她答:「未收到任何通知,我哋就當然想啦,要等佢公司確定。」Annie又指世界各地多個地區歌迷會亦有不同的慶祝活動,當中包括探訪貓、狗舍。