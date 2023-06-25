任達華內地爬雪山雙手生凍瘡：要搵人嚟救！

影帝任達華今日（25日）現身尖沙咀，為相機器材產品新店開張擔任嘉賓，吸引大批途人給遊客圍觀，場面被擠得水洩不通。他不忘攬舞師「攞彩頭」，又透露花了約兩天時間，將照片與畫作結合，製成兩幅作品，作為新店開張賀禮。

久違了的他打趣指自己由嚴寒「回歸」炎熱天氣：「之前喺內地拍攝電影《虎視眈眈》，等同日日喺海拔2千米做體能運動一樣。（你一度失聯？）入咗森林打唔到電話。（同東北虎做對手戲？驚唔驚？）驚，佢哋發出嘅聲響好沉，太危險嘞，所以有好多後期CG加工，不過我哋都盡可能親身上陣，日日爬雪山，成日跌入啲厚雪中起唔番身，全身濕晒，要搵人嚟救，每次起碼要等半小時，我雙手都生咗凍瘡，好彩有法寶幫手先冇咁嚴重。」

返港後他第一時間要飲奶茶、食菠蘿包及雲吞麵，回歸「香港情懷」。當被發現明顯消瘦，任達華解釋：「喺內地我只係靠朱古力保補能量，收工太夜路途遙遠，有時唔食晚飯，最多嘅係泡菜同大蒜，都好食嘅。」目前他正夥拍陳小春及李麗珍等，演出劇集《守城者》：「我扮演執法人員兼飛車手 。（你手車得唔得？）我係車神 ，唔好質疑我。最開心係有廿幾年冇同李麗珍合作，真係好掛住佢，佢演我嘅靚靚老婆。呢套劇要拍到8月，之後我又要北上拍電影嘞。」