周湯豪首度來港開騷　學廣東話冧粉絲

台灣男神周湯豪日前在九展舉行演唱會，這是湯豪出道以來首次在香港舉行個唱，他特別將台北小巨蛋的製作搬到香港，讓觀眾親身感受集合時裝騷和大型跳舞派對的現場演出，甫開場，他便與一眾模特兒以全白的時尚裝束登場並唱出《Good Life》，全場粉絲已興奮得衝到台前，氣氛迅即被炒熱，接着《I Go》、《Level Up》、《I Know I Can》的連串快歌，也讓粉絲見識到他的饒舌功架。

隨後曲風一轉，他唱出多首抒情歌曲，與粉絲親密互動時剖白心聲道：「多謝大家等了13年，我們也用了13年才來到這裏，非常感謝大家今天來到這裏，實在太Crazy了！我們今晚就不回家！這其實是最緊張的一場，因為是第一次在香港開唱，不過昨晚沒睡好，因為（酒店）外面的人都在划龍舟，哈哈。」有粉絲送上零食，又有熱情粉絲拋Bra上台，但上面都寫上支持的話語，令他感動說：「雖然13年後才見面，當中所有的起跌，是你們帶給我很多勇氣走到今天。」接住他唱出《Thanks For The Love》，看到台下粉絲們的投入拍和，他忍不住流下男兒淚。

他又特意學了很多廣東話大讚香港粉絲，大讚台下手機燈海：「好靚！」外，還要粉絲教他說《愛上你算我賤》的廣東話，在Encore環節，他走到台下跟粉絲零距離接觸，掀起全晚高潮，有女粉絲興奮得攬實他不放，但他都照單全收。最後，在全場大合唱《帥到分手》及《我做的是愛不是夢》為個唱畫上句號。

演唱會後，他分享感受道：「所有粉絲都跟我一起跳起來，幾乎整場都跟我一起跳，這是超級難忘的，是我四場演唱會為止，唱得最累，但卻最High也最炸的，非常crazy的一晚，雖然超級累但超級開心。」談及與粉絲作零距離接觸，他說：「他們超級熱情，讓我很感動，有一些是在我以前在台灣的時候已飛來看我的粉絲，今天看到這些熟悉的臉孔，我實在很開心！」粉絲的熱情當然還包括把Bra拋到台上，他說：「這算是我每一場演出的文化吧！我的粉絲都會送給我他們的愛，Thanks for the love！」談到他感性哭起來，他說：「我每一場都告訴自己，不要掉眼淚，但看到一直支持我的粉絲，他們13年來第一次見到我，所以每次到這個環節，我就會很感動，也將我所有的感受表達給香港的粉絲，他們也給我最真實的感受，所以那個時候就有點Emotional。」