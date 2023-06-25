酷熱天氣殺到　美容化妝品轉季貼士

炎熱天氣之下，繼續使用上一季的護膚品和保養品會讓皮膚狀況變差，若想維持好肌膚，不妨改變一下原來的美容與保養習慣。（互聯網）

小暑就要來到，天氣已經炎熱到面部狂出油。你是否還在使用春季的保養品、化妝品？如果你發現皮膚開始有痘痘，或者化妝品不服帖，就代表那些保養品、化妝品已經不適合這個季節了，再用下去只會讓皮膚出現痘痘、粉刺、妝容斑駁的問題。大家需要將美妝、美容品換季，可以留意以下幾樣換季小貼士。

捨棄油類保養品

油類保養品的確很滋潤，可以快速修復乾燥肌膚。不過夏季天氣沒有這麼乾燥，厚重的油類保護膚品會令皮膚負擔過重，油脂分泌過剩從而導致狂生痘痘的情況出現。尤其是油性肌膚，可以將油類換成水質地的產品。水狀保養品質感輕盈，而且肌膚可以很快吸收到，不會殘留在肌膚表層，減低令皮膚發炎的機會。

選用輕薄的潤色面霜

化妝時底妝是最重要的步驟，大家為了呈現出無暇肌膚的狀態可能會使用遮瑕度高的粉底液，不過粉底液不夠透氣，出油出汗太多的情況下就會堵塞毛孔，或者卡在細紋處造成斑駁的現象。大家可以選擇較為清透的潤色面霜，薄薄一層塗在臉上彷彿素顏肌膚，即使出油流汗導致掉妝，也不會太明顯。

化妝後使用定妝粉

定妝粉在夏季非常重要，之前大家可能會使用定妝噴霧，讓妝效更加持久，但如果天氣太熱的狀況下，皮膚出油，僅僅使用定妝噴霧是不夠的。可以在使用定妝噴霧之後用粉撲撲定妝粉在臉上，持久妝容的效果加倍。定妝粉幫助隱形毛孔去除油亮感，讓大家在夏日擁有清爽舒適感。