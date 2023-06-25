鄧麗欣終於追到個「女」：可以封肚！

藝人鄧麗欣（Stephy）與單立文今日（25日）出席活動，與現場觀眾分享及大玩遊戲，藉此教大家如何預防帶狀泡疹（生蛇），吸引大批粉絲到場支持。首度擔任健康教育大使的Stephy，受訪時表示平日工作壓力大，也擔心過增加生蛇風險：「好在暫時未試過，有時太入戲兼休息不足，搞到胃痛、失眠，最嚴重嗰次出現皮膚敏感，兩隻腳出晒紅斑，醫生都解釋唔到原因。」她坦言皮膚護理是其次，飲食及心態上保持健康才最重要：「盡量食清啲，依家食半素食白肉，有時間陪湊契仔契女玩幫助減壓，不過玩完擺番低，喊之前畀番阿媽。（收多幾個開心啲？）本身2個契仔一直想追個女，依家追到可以封肚，哈哈！」

單立文則表示契仔契女多到數不清，閒時會相約食飯。談到好友藝人李施嬅昨日凌晨乘搭飛機離港，惟準備起飛時因尾轆故障要緊急煞停，幸有驚無險，單立文表示有留意有關消息，得屬對方平安無事便放心，又分享自己搭飛機的經驗事：「試過喺馬來西亞坐螺旋槳飛機，飛飛下個窗框震到跌咗落嚟，個空姐話冇嘢冇嘢，然後隨手就將個窗框啪番上去，跟住最搞笑係派咗條雪條畀我定驚。」