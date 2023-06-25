久未出席香港首映　周潤發見慣大場面都驚：我鄉下仔出省！

由周潤發、袁詠儀（靚靚）、柯煒林、安志杰等主演的新片《別叫我“賭神“》今日（25日）假商場舉行首映禮，現場吸引數百市民圍觀，場面墟冚，安志杰的太太Jessica C.更帶同一對子女專誠由美國來港捧場。

熱愛跑步的周潤發率領一眾演員以緩步跑的方式入場，期間他主動要求跟全場觀眾自拍大合照，並提議用手機透過AirDrop傳相給所有觀眾，但因網絡問題未能成功發放，他最後惟有將大合照放社交平台，他又約定大家明日在九龍公園一齊跑步。台上周潤發稱劇本有很多社會責任，是大社會小縮影，充滿溫情。靚靚坦言跟對方合作是夢寐以求，圓了30年心願。最後王菀之以特別嘉賓身份現身，她跟周潤發手拖手及情深對望。

受訪時，周潤發自嘲是鄉下仔出省，很久未有在港出席如此大型首映：「有啲驚，人山人海，未見過咁多人，心情好興奮，有啲暈暈地，依家定啲。（大合照自拍最開心？）開心到不得了，好震撼。」提到日前他在戲院謝票，他指反應正面，問到會否多跑幾場謝票？他說：「我問咗監製，我跑完步過去謝票，但我跑朝早六點，唔知有冇場次。」靚靚遂建議他跑黃昏場，他笑言：「我冇所謂，我係失業人士，冇嘢做，都係浪費青春，可以走幾場，早、午、晚、夜宵都可以。」柯煒林自認有跑謝票場經驗，不介意多跑幾場。問到若票房好，會向觀眾派甚麼福利？周潤發稱要派新會葵扇有助提神。靚靚笑指自己帶周潤發跟大家見面已是最大福利，問到靚靚會否跟對方一齊跑步？她坦言：「我終點等佢哋，其實我跟佢哋跑過一兩次，但真係太早，佢話天氣涼啲跑下午四點場，大家可以見到我。」問她跑步是否也會帶同名貴包包？周潤發代答：「佢係跑步健將，啲名貴包包放名貴珠寶。」靚靚急急否認沒有，周潤發就叫靚靚老公買。

另外，講到開拍續集？周潤發抵死指靚靚的角色已經死掉，如何開拍續集：「如果拍喜劇，可以改名叫《我唔係好精神》。」靚靚就想對方重演《親情》的角色「木嘴輝」，又讚周潤發腦筋轉數快，經常問對方吃甚麼補腦。