胡美貽自爆被渣男欺騙　陰差陽錯篤破大話

J2er吳兆麟（Alan）和陳欣茵（Sonya）聯同靈魂談判師Depp主持的J2風水命理節目《數你條命》，將透過拆解數字背後的密碼，計算出每組數字的代表意義，首五集分別圍繞「渣男」、「子女命」、「黑仔」、「移民」及「職場」五大貼地範疇進行探討。

首集以「渣男小三事務所」為主題，請來杜如風（Helen）、利穎怡、胡美貽（Nicole）及施焯日（Arthur）擔任嘉賓，4人透過分享前度電話號碼的其中四個字，請來Depp師傅幫忙分析，當師傅解釋完所有數字秘密後，Nicole忍不住大叫「起雞皮」：「佢電話Number最尾係36。」更分享曾被渣男欺騙的不愉快經歷，Nicole表示︰「發現自己唔覺意做咗五、六、七、八、九、十，我發現唔到，佢好多大話，以為佢真係好忙。有一次個男仔話自己喺屋企，仲將屋企張貓相做證，但最終因為陰差陽錯，畀我咁橋喺中環發現佢架車，當然佢都係繼續死撐啦！」

而Helen則自爆遇過的渣男一隻手數不完，其中一位更擅長隱瞞︰「佢對住我係坐正，但你唔知佢出面坐正咗幾多個，大家斷斷續續分咗又拖，第一年拍咗3個月，第二年返嚟行咗一個月，其餘時間佢就同其他女仔拍拖，攝嚟攝去，不停翻兜。」