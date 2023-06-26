花旦小花輪住走︱陳詩欣蔡嘉欣齊推Job　約滿即撇

自從視后唐詩詠離巢回復自由身，無綫花旦黃智雯亦被爆萌去意，據聞多位小花也悄悄起革命等滿約「鬆人」，繼伍樂怡已官宣退出娛樂圈後，憑《3日2夜》打響名堂的女神陳詩欣、選美出身的長腿港姐蔡嘉欣亦盛傳齊齊推Job，擺明不想再撈。

憑《3日2夜》、《姊妹淘》為人熟悉的陳詩欣，兩年前轉簽無綫為經理人合約藝人，一直以參與綜藝節目為主，並被派加入主持《流行都市》，但最近她已消失得無影無蹤，有網友留言問她：「係咪等完約？」連好友莊思敏亦問：「你消失咗咁耐搞咩？」陳詩欣有感兩年來被公司投閒置散，工作量不多，雖然有個有錢老公陳爾正，賺錢不過買花戴，故有傳她已密謀約滿後離巢，專心做少奶奶。

忙住搞自己生意

陳詩欣對傳聞不置可否：「我未完約，不過最近減少幕前工作，專注幫屋企人嘅生意。（咩生意？）幫家姐手做婚紗生意。」至於有傳她與蔡嘉欣不停推Job？她笑說：「我本身都淨係得《流行都市》呢個節目。」但她直認已向監製「辭職」不做。近日她終在社交網活躍起來，穿上露背低胸牛仔衫的她，上圍升Cup，連Pat Pat也豐滿，有網友指其身形似有喜，她笑說：「真係未有BB，諗住二人世界多一陣先。」

至於跟陳詩欣一樣在《流》節目消失的蔡嘉欣，選美前已是圈中強勢的KOL，又有自己的時裝店生意，加上有指拍拖多年的圈外男友身家豐厚，故她亦生活無憂。入行多年來她的演出機會不多，雖偶有劇拍，但都是客串性質，自然覺得冇癮，故有指她現已疊埋心水等完約。對此，她表示：「未完約呀，不過最近個人事業係比較忙，所以較少返工。」忙於打理時裝店生意的她透露每一、兩個月都要到韓國工作，加上又搞保健生意，忙個不停，她說：「今年少咗返幕前係真嘅。」經常四圍飛旅行的她被問是否等嫁人做少奶奶？她即笑說：「慘啦，原來我畀大家嘅感覺係日日吃喝玩樂！我好鍾意工作，少奶奶唔啱我。」

樂易玲笠黃智雯高帽

除了陳詩欣、蔡嘉欣打算滿約後「鬆人」，一班「綠葉王」蔣志光、譚偉權、陳國峰、泰臣等亦已陸續離開無綫。至於忙於做舞台劇的黃智雯，盛傳因心淡也決心外闖，日前無綫高層樂易玲親自往捧她場，更在網上發文大讚黃智雯的演出，如此高調笠高帽，被網民指她似乎想以誠意打動黃智雯回心轉意。