【是日通勝】

農曆五月初九

癸卯年 戊午月 乙卯日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、結網

忌：穿井、栽種、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、9、27

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

金牛座：嘗試換上橙色衫，可為平淡生活帶來驚喜。

雙子座：享天時地利人和，應放膽追夢，勿浪費時光。

巨蟹座：生活惡習再不改正，感情悶局很難見到曙光。

獅子座：原諒人是要勇氣，伴侶是一時之失，勿介懷。

處女座：財運佳但不是天降橫財，要靠努力來換取。

天秤座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

天蠍座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

人馬座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

山羊座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

水瓶座：有說不盡的情話，但在情人面前有口難言。

雙魚座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 小人多

鼠：被棘手任務殺個措手不及，勿自亂陣腳。

牛：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

虎：單身者要帶眼識人，小心捲入三角戀。

兔：責任心強，有望於職場上擴大影響力。

龍：人際關係下滑，易跟身邊人發生口角。

蛇：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

馬：是非纏身，宜控制情緒，謀事忌固執。

羊：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

猴：容光煥發，遇到難題也能夠果斷解決。

雞：是日沖煞，身邊多小人，說話要小心。

狗：談情吉日，宜跟另一半享受二人世界。

豬：做事靈活懂變通，可獲身邊人的信賴。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

反水不收，後悔何及

潑出去的水就難以收回，決定做錯了事後悔恨就來不及了。此以覆水難收為喻，勸人行動之前要考慮清楚，也就是三思而後行。

中華文化博大精深，《易經》是大道之源，關於玄學風水，經常有人提到不是精密科學，但流傳幾千年，比宗教還長久，至今仍不倒下，何況從前沒有電腦，甚至連文字也沒有，怎可以記錄下來？有好多知識是口傳的！因此有些不為人知的東西或出現口誤，甚至失傳，或受周邊不實聲音所誤導。玄學蘊藏宇宙智慧，到今天仍不停去探索，不像坊間有些人聲稱自己說言人之未言來自吹自擂。

生命的體悟，人生跌跌撞撞起起伏伏，走到盡頭時才發現山是山，消失的只是自己而已。富貴功名，離合悲歡，不過是過眼雲煙罷了。

我們怎樣處理自己的命運？首先要知命，父母把我們生來這世上一刻，就產生一生條碼，可以改嗎？我都想找出答案。所謂「命裏有時終須有，命裏無時莫强求」，一個反面教材，有些人好有計謀賺到身家數10億，但為甚麼還未滿足，因為他想得到全部人認同和讚美。也常說有錢解決到的問題不是問題，可行嗎？從中我們學習得到，凡事人在幹，天在看。他日只有孤單上路。八字五行和做人也是要知平衡，當失衡而沒有得到補充便出現問題。永恒不變的是「天地有理，人間有情」，不過是「世情變，人情在」。