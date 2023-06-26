丁噹備100個香腸肉糉送劇組　收穫兩個男人

內地歌手丁噹主演的華語音樂劇《搭錯車》，日前在台南舉行第，台前幕後因為提前南下，無法與家人過節，丁噹特別準備100個香腸肉糉，象徵着《搭錯車》好口碑「香」傳（相傳），台南演出完成後，《搭錯車》將先暫停行駛休息一年，情同家人的丁噹、陳乃榮、王柏森和演員們，在演出前已眼泛淚光，相當不捨。

丁噹淚崩說：「這五年去到很多城市，以前自己當歌手，自己一個在舞台上獨自完成，音樂劇像是一個大家庭，所有家人一起完成一個作品，相互鼓勵相互扶持，是這麼幸福的事。」她形容今次演出收穫滿滿，她說：「我自己也得到很多成長，生命中多了兩個男人，我的爸爸和另一半時君邁（劇中男主角名）。」更開心觀眾原來抱着來聽歌的心情，雖然接下來一年大家將在各自持續努力，但充飽電後，合體上車，他們會繼續前行。

擔當男主角的陳乃榮喊話：「這幾年重心都放在音樂劇上，很謝謝《搭錯車》開啟我另一個事業，很捨不得，但也許休息個一年，大家充飽電後，《搭錯車》升級變跑車了！」王柏森因音樂劇得到了一個「女兒」丁噹，兩人劇中的父女情延續到戲外，王柏森以「女」為榮，他說：「我很開心有一個『女兒』，現實生活也互相鼓勵，我很替她驕傲，每次最後一幕觀眾的掌聲，我都覺得阿美妳好棒！」