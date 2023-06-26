周家怡鍾雨璇出席保健產品活動　分享美容秘訣

藝人周家怡、方健儀及鍾雨璇現身美容及保健品牌活動，身為素食者的家怡近期開始進食具生命力的食物，如水果及發酵食物等，每天瞓醒都會自製果菜露飲：「呢啲食物既健康，對皮膚又好，我仲會跑步同做瑜伽，而平時做戶外活動時，戴帽同搽防曬，跑步時會加戴手套，仲會揀早上或傍晚，因為怕曬黑。」

而方健儀則認為健康美要由內至外「打好個底」，所以除會勤做運動外，更會服用補充劑有助皮膚，一年四季也喜愛健身，夏天時特別愛滑水，可惜最近意外弄傷嘴部，所以望盡快康復可以再游水。鍾雨璇亦服用保健品的習慣，笑言不太喜歡夏季的戶外活動，因其皮膚易出雀斑，平時愛在家做拉筋及瘦腿運動。被問及最近的工作安排，方健儀透露近日與品牌合作，以健康大使身份拍攝保健品電視廣告，又指最近市況漸漸好轉，慶幸工作檔期已排至年尾。

熱愛小動物的鍾雨璇就忙湊貓，她笑言：「我隻養貓叫『白雪雪』，佢唔止只係寵物，亦係我小朋友同屋企人，要悉心照顧。」周家怡則表除了養魚之外，沒有養毛孩，但朋友離港時，會將寵物暫託其家中：「我覺得同人一樣，送狗狗嘅最好禮物係健康，所以多啲同佢哋運動，有健康嘅身體最重要。」