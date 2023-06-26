蔡健雅港騷驚喜唱廣東歌：我練了十年

新加坡歌后蔡健雅（Tanya）昨晚（25日）舉行首個紅館演唱會，除了經典情歌外，她接連唱了幾首快歌，唱畢後她自嘲老了，感覺很累，要先喘一口氣，她透露今次編曲上作了不少改動：「每日都好害怕，因每次綵排都不是最終版本，演唱會前一天也在改，站在台上的版本才算數。音樂可以做很多改編，讓我很爽，玩得很瘋。」她隨即唱出香港首唱的全新版本《思念是一種病》。

當全場大合唱《Beautiful Love》時，Tanya唱到最後一句突然咳嗽，她解釋：「剛剛嗆了一下，怕破音，不敢唱出來。」她隨即清唱最後一句飆高音，她表示：「剛才太感人，這場紅館，令我有種圓夢感覺，我從開始到現在一直很專心唱歌，因為想給香港朋友好印象，我之前擔心自己很久沒有來港，不知道有沒有人來看我演唱會。以往沒唱過的舞台會感覺陌生，但今天去到每個角落都有熟悉感，是因為你們的愛。」

另外，Tanya提到在疫情期間而誕生的專輯《DEPART》，她反問大家仍記得那三年怎樣過嗎？當時的她連出門，甚至呼吸都感到害怕，困在家中不敢外出，更一度對自己產生懷疑：「覺得自己很沒用，做音樂有用嗎？能幫到外面的環境嗎？懷疑自己存在及價值。」後來她明白是地球生病了，這段時間是人類修復的時候：「我開始修復不喜歡的自己，慢慢找到跟自己和解的方法，於是開始拿起我的結他，創作了這張專輯，歌曲有黑暗有光明。」她指這幾年最大的感悟是以加倍的善良和愛對待彼此，跟自己和解以及更愛自己。

在最後的安歌環節中，Tanya唱出陳奕迅的廣東歌《明年今日》，令粉絲大感驚喜，她唱完即掩臉傻笑，並開玩笑說：「我練了十年，聽得出來嗎？還ok嗎？聽懂嗎？廣東話太難，我想來到香港要給你小彩蛋，我愛你們，未唱這首歌之前，我一直好緊張。」最後她稱自己的歌路由黑暗變成小太陽，反問粉喜不喜歡這樣的她：「我喜歡這樣自己，音樂上成長很多，由憤怒Rocker到悲傷情歌，我知道大家很喜歡我唱悲情歌，但有時我們要開心一點，要了解自己跟自己和解，我們要愛自己，才能以用同樣的方式愛世界。」並唱出最後一首《我要給世界最悠長的濕吻》，為演唱會畫上完滿句號。